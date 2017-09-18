ابتعدي عن هذه الأمور في وجبة طفلك المدرسية

كتبت- هاجر حاتم:

تبحث الامهات دوماً عن طرق العناية بأطفالهن وخاصةً في فترة الدراسة،و تقوم كل أم بعمل كل ما هو مفيد ومغذي لأبنائها وأحياناً تخطئ في حرصها الزائد على اختيار الوجبات ومحتوياتها.

ذكرت سالي فؤاد أخصائية التغذية في برنامجها "حلو وحادق" على قناة سي بي سي سفرة بعض الأخطاء التي على الأم تجنبها في وجبات الأطفال المدرسية وهي:

- العيش الشامي "الأبيض" يجب أن يتم استبداله بالخبز البلدي أو العيش الأسمر، يجب أن نمنع الطفل عن تناوله لأنه يحتوي على الدقيق غير المفيد للأطفال.

-بدلًا من المربى والحلاوة التي قد تضر بصحة أطفالنا، خاصًة أنها تحتوي على الكثير من السكريات، يفضل أن يتم استبدالهما بالجبن قليل الملح، وقليل الدسم.

-استبدال العصائر المحلاة والمعلبة بالعصائر الطازجة، لأن طعمها يكون أفضل بكثير، ولا تحتوي على المواد الحافظة.

-الامتناع عن استخدام علب الطعام "lunchbox"، التي قد تتفاعل مع الطعام الساخن.

-تنظيف "الزمزيات" باستمرار بالماء المغلي والليمون، لمنع تكاثر البكتيريا.