وزير الكهرباء: انتهينا من تأمين توريد الوقود النووي لمشروع الضبعة

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ألقى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة كلمة جمهورية مصر العربية أثناء مشاركته فى الدورة (61) للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأكد شاكر، اليوم الاثنين، على دعم وفد مصر الكامل لإنجاح المؤتمر، كما تقدم بالتهنئة للمدير العام "يوكيا أمانو"على إعادة انتخابه لفترة ثالثة بتوافق الآراء، بما يؤكد ثقة الدول الأعضاء مجدداً في قدرته على إدارة وتسيير أنشطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بحرفية من أجل تحقيق أهداف الوكالة وخاصة استخدام التطبيقات النووية للأغراض السلمية ، هذا وقد تقدم بالتهنئة أيضاً إلى دولة غرينادا على انضمامها لعضوية الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وشدد وزيرالكهرباء، على أن مصر تواصل جهودها الدؤوبة لتنفيذ برنامجها النووي السلمي لتلبية الاحتياجات التنموية الاقتصادية والصناعية المتزايدة ، وذلك بالتعاون مع جمهورية روسيا الإتحادية الشريك الاستراتيجي لمصر في هذا المشروع .

وأوضح أن البرنامج النووى المصرى يقوده ويشرف عليه كوادر فنية على درجة كبيرة من الحرفية والمهنية، بما يضمن التشغيل الآمن والسليم لمحطات الطاقة النووية التي سيتم بناؤها خلال السنوات القادمة والمتمثلة في أربع وحدات لتوليد الكهرباء بإستخدام الطاقة النووية قدرة كل منها 1200 ميجاوات ، حيث تهدف إستراتيجية القطاع إلى توفير الكهرباء اللازمة من خلال تنويع مزيج الطاقة من كل المصادر (رياح – شمسي – فحم – نووي – غاز – بترول وغيرها لمجابهة زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية حيث وصل الاستهلاك وقت الذروة خلال الصيف الحالى لها 30800 ميجاوات.

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وأضاف وزير الكهرباء، أنه تم الانتهاء بالفعل من الجوانب الفنية والتمويلية والقانونية فيما يخص عقود التصميم وتأمين توريد الوقود النووي، والخدمات الاستشارية للتشغيل والصيانة، وإدارة الوقود المستنفد لمشروع الضبعة.

وأشار شاكر إلى أن مصر، تؤكد على الدور الهام والحيوى الذى تضطلع به الوكالة في نقل التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية، وهو الدور الذي يجب أن تحرص جميع الدول الأعضاء على استمراره ودعمه لتكثيف أنشطة برامج التعاون الفني في الدول النامية، دون قيد أو شرط، بما يسهم في رفع معدلات التنمية الاقتصادية والعلمية والتكنولوجية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة في مجال الزراعة والأغذية والصحة الإنسانية وإدارة مصادر المياه والبيئة والصناعة، وكذلك في مجال التطبيقات النووية وإدارة المعرفة.

كما أضاف أن مصر شاركت في المؤتمر الدولي للتعاون الفني الذي عقدته الوكالة شهر مايو الماضي والذي يعد المؤتمر الأول من نوعه منذ نشأة الوكالة عام 1957، وتتطلع مصر إلى أن يتم عقد هذا المؤتمر بشكل دوري وعلى المستوى الوزاري حتى يصدر عنه وثيقة ختامية متوافق عليها تعكس التزام الوكالة والدول الأعضاء بدعمها والتزامها ببرنامج التعاون الفني.

وفي ختام كلمته جدد الدكتور شاكر الثقة في الدور الهام الذى تضطلع به الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجال دعم وتعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بما يسهم في تحقيق رفاهية الشعوب وازدهارها.