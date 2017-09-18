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رئيس جامعة السويس: تطبيق برنامج "بن الهيثم" لتحويل بيانات الطلاب الإلكترونية

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مصراوي Masrawy

رئيس جامعة السويس: تطبيق برنامج "بن الهيثم" لتحويل بيانات الطلاب الإلكترونية

01:23 م الإثنين 18 سبتمبر 2017

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السويس - حسام الدين أحمد:

انتظمت الدراسة في ثاني أيام العام الدراسي الجديد بجامعة السويس، وسط حضور للطلاب يزيد عن الأعداد التي استقبلتها الجامعة في اليوم الأول.

وتابع الدكتور سيد الشرقاوي، رئيس الجامعة انتظام الدراسة بكليتي العلوم والتربية، للوقوف على حضور الطلاب وانتظام المحاضرات بعد تحديدهم المواد الاختيارية في نظام الساعات المعتمدة.

وفي السياق ذاته، استكمل عدد من الطلاب سداد المصروفات الدراسية، واختيار المواد بالكليات الأخرى، وتأكيد تسجيل المواد الدراسية، ورقيًا لوجود عطل بالنظام الإلكتروني للتسجيل.

وقال رئيس الجامعة، إنه التقى قبل يومين بفريق البرمجة بجامعة المنصورة، واتفق معهم على إمداد الجامعة ودعمها ببرنامج "بن الهيثم" الخاص بتسجيل جميع بيانات الطلاب ونتائج امتحاناتهم وكل ما يتعلق بالعملية التعليمية والأنشطة.

وأضاف أن البرنامج يتيح للطالب تقييم المواد الدراسية والأنشطة ويسمح له من خلال الموبايل معرفة درجات الامتحان، وإخطاره أيضًا بمواعيد الامتحانات المفاجئة التي تستهدف تقييم الطالب.

وسيتم خلال أيام استلام ملف كامل ببيانات طلاب الجامعة، والكليات والأقسام، لإدراجها بالبرنامج الخاص بجامعة السويس، مع وضع اللوائح الخاصة بالكليات أيضًا.

ولفت إلى أن الجامعة تعتمد على التسجيل الإلكتروني للإقامة بالمدينة الجامعية، من خلال برنامج "الزهراء" والخاص بالمدينة الجامعية، لكنه قاصر على تلك الخدمات ولائحة السكن الجامعي.

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