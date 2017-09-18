وفد سياحي ألماني يزور المنطقة الأثرية بتونا الجبل في المنيا

المنيا- ريمون الراوي:

استقبل مكتب تنشيط السياحة بتونا الجبل بمركز ملوي بالمنيا، صباح اليوم الإثنين، وفدًا سياحيًا ألمانيًا، قادماً لزيارة المعالم السياحية والمناطق الأثرية على مستوى المحافظة والتعرف على الحضارة الفرعونية المصرية القديمة وتاريخ أجدادنا المصريين القدماء.

وقال فرج عبدالعزيز مدير مكتب تنشيط السياحة بتونا الجبل، إن برنامج زيارة الوفد تضمن زيارة مقبرة بيتوزيرس ومقبرة ايزادورا والساقية الرومانية والسراديب وجبانة الطيور وتابوت الكاهن حور عنخ، واختتم الوفد زيارته بلوحة الملك اخناتون، يلي ذلك الذهاب إلى منطقة آثار الأشمونين ثم العودة إلى منطقة آثار تل العمارنة لاستكمال برنامجه السياحي حيث سيزور الوفد جميع معالم المنيا السياحية.

أعرب الزوار عن سعادتهم البالغة بزيارة أرض التاريخ والمعالم الأثرية حيث يسود جو من الاستقرار والشعور بالأمن والأمان.