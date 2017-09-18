ميناء دمياط يستقبل 16 سفينة ويصدّر 7 آلاف طن فوسفات

دمياط - محمد إبراهيم:

استقبلت هيئة ميناء دمياط، اليوم الإثنين، 5 سفن حاويات و11 سفينة بضائع عامة، بينما غادر الميناء 5 سفن حاويات و6 سفن بضائع عامة بعد الانتهاء من أعمال الشحن والتفريغ.

ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 26 سفينة بالإضافة إلى 24 سفينة أخرى بالمخطاف الخارجي للميناء في انتظار إتمام إجراءات الدخول.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 172665 طنًا بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 61576 طنًا، في الوقت الذي غادر فيه قطاران بحمولة إجمالية 2563 أطنان قمح، و58 سيارة بحمولة 4363 طن قمح، وشملت فيه حركة الصادر من الميناء 5000 طن يوريا و7250 طن فوسفات و5000 طن رمل زجاجي و1400 طن مولاس و2000 طن مخلفات بنجر وإعادة تصدير 1300 طن ذرة.