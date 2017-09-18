وزير الدفاع البريطاني: لا نؤيد استفتاء استقلال اقليم كردستان

بغداد- (أ ش أ):

أعلن وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون، اليوم، الإثنين، إنه لا يوجد إجراء استفتاء إقليم كردستان، وأنه سيتجه لإربيل اليوم للقاء رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني وإبلاغه بذلك.

ونقلت وكالة أنباء الإعلام العراقي "واع" عن فالون قوله خلال مؤتمر صحفي عقده ببغداد "سأذهب إلى اربيل اليوم والتقي رئيس الإقليم مسعود بارزاني"، مبينا "نحن لا نؤيد الاستفتاء".

وأضاف أن "داعش خسر ثلاثة أرباع الأراضي التي كان يسيطر عليها، وتم تحرير خمسة ملايين مواطن ممن كانوا تحت سيطرة التنظيم".

وبين "نحن ندعم توحيد العراقيين في مواجهة الإرهاب، والاستقرار الأمني يتطلب التوحد بين الشعب العراقي والدعم الدولي".