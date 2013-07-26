توقف ضخ النفط من حقول مأرب باليمن بعد تفجير خط الأنبوب بقذائف "آر بى جى"

قررت السلطات اليمنية، توقف ضخ النفط من حقول مأرب بعد تفجير خط الأنبوب بقذائف" آر بى جى" ، إثر قيام مسلحين قبليين بتفجير خط الأنبوب الرئيسى الناقل للنفط من حقول صافر بمحافظة مأرب إلى رأس عيسى على ساحل البحر الأحمر بالحديدة؛ ما تسبب فى توقف عملية ضخ النفط من الحقول.

وقال مصدر يمنى فى تصريح نقلته يومية "أخبار اليوم" المحلية المعارضة ، إن مسلحين قبليين فجروا أنبوب النفط الرئيسى فى منطقة العرقين بوادى عبيدة فى محافظة مأرب، باستخدام قذائف (آر بى جى)؛ ما تسبب فى إلحاق أضرار جسيمة بالأنبوب واندلاع ألسنة اللهب وتصاعد دخان كثيف فى سماء المنطقة.

وأوضح المصدر أن التفجير الذى تعرض له الأنبوب أدى إلى توقف ضخ النفط الخام إلى ميناء رأس عيسى, حيث يتم تصديره عبر شاطئ البحر الأحمر.