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رئيس أوكرانيا: كييف قادرة على أن تجعل القرم عبئا لا يطاق لموسكو

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مصراوي Masrawy

رئيس أوكرانيا: كييف قادرة على أن تجعل القرم عبئا لا يطاق لموسكو

01:12 م الإثنين 18 سبتمبر 2017

رئيس أوكرانيا: كييف قادرة على أن تجعل القرم عبئا لا يطاق لموسكو

الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو

كييف- (أ ش أ):

حذر الرئيس الأوكراني "بيترو بوروشينكو" من أن بلاده يمكن أن تجعل شبه جزيرة القرم عبئا لا يطاق بالنسبة لروسيا.

ونقلت قناة اليوم الاخبارية اليوم الاثنين عن بوروشينكو قوله إن كييف قادرة على أن تتسبب في نشوب ظروف لتعقيد الحياة في القرم داخل قوام روسيا لأقصى درجة ممكنة لا تتحملها موسكو.

يذكر أن الرئيس الأوكراني اقترح الشهر الماضي، تشكيل فريق دولي لإعادة القرم إلى قبضة كييف، موضحا أن الهدف من مثل هذا الفريق يجب أن يكمن في تنسيق الخطوات الدولية الرامية لتحقيق الهدف المذكور.

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مصراوي Masrawy

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