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وزير التعليم: خطط الوزارة المستقبلية تعتمد على بنك المعرفة

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مصراوي Masrawy

وزير التعليم: خطط الوزارة المستقبلية تعتمد على بنك المعرفة

01:27 م الإثنين 18 سبتمبر 2017

وزير التعليم: خطط الوزارة المستقبلية تعتمد على بنك المعرفة

الدكتور طارق شوقي

كتبت- ياسمين محمد:

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إنه على الرغم من مرور عام ونصف على إطلاق بنك المعرفة في يناير 2016، إلا أنه وصل إلى البعض ولم يصل إلى آخرين، مؤكدا أن خطط الوزارة المستقبلية تعتمد عليه بشكل كبير.

وأضاف الوزير، خلال كلمته بحفل العودة للمدارس المقام بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر، بالتعاون بين بنك المعرفة وشركة Discovery Education العالمية، أن بنك المعرفة من أكبر المكتبات الرقمية على مستوى العالم، مشيرا إلى أنه يضم محتوى 33 دار نشر دولية، لخدمة التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم قبل الجامعي، وعليه العشرات من الدوريات العلمية التي كان من الصعب الوصول إليها من قبل.

وأكد شوقي أن محتوى بنك المعرفة متاح مجانا بالكامل أمام أي مواطن مصري، لافتا إلى أنه جاري التعاقد مع 17 دار نشر جديدة.

وتابع الوزير أنه خلال العام الحالي سيتم إضافة منصة تعليم إلكتروني لبنك المعرفة، تضم جميع أنواع التعليم المعتمد على التكنولوجيا مثل:" التعليم عن بعد، التعليم المدمج، التعليم المستمر".

إلى جانب ذلك سيتم تزويده بمنصة امتحانات كامتحانات الثانوية العامة الجديدة، وامتحانات القبول بالجامعات.

ولفت الوزير إلى أن شركة " ديسكفري إيديوكيشن" شريك رئيسي مع بنك المعرفة، ضمن شركاء آخرين، موضحا أنها اهتمت بربط مناهج العلوم والرياضيات للمرحلتين الإعدادية والثانوية ببنك المعرفة من خلال: "كتب، ، مقالات" تساعد في فهم الدرس، لافتا إلى أن كتب العلوم والرياضيات للصفين الاول والثاني الثانوي بهم روابط لبنك المعرفة من خلال برنامج QR codes.

وأضاف شوقي أن الشركة تسعى لإعادة المتعة للتعلم، من خلال تدريب المعلمين على جعل مناهج العلوم والرياضيات أكثر إثارة، لافتا إلى أنه تم تدريب نحو 150 معلما ب 50 مدرسة حتى الان، وسيتم تعميم طريقة تدريس العلوم والرياضيات الخاصة ب " ديسكفري" على المدارس التي تم تدريب معلميها وإطلاق عليها اسم: "Discovery schools".​

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