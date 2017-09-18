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التعليم العالى: منح دراسية من جامعة فيدريكو الثانى الإيطالية لدراسة الدكتوراه

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مصراوي Masrawy

التعليم العالى: منح دراسية من جامعة فيدريكو الثانى الإيطالية لدراسة الدكتوراه

01:25 م الإثنين 18 سبتمبر 2017

التعليم العالى: منح دراسية من جامعة فيدريكو الثانى الإيطالية لدراسة الدكتوراه

الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي

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