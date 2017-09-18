المصيلحي: توفير احتياجات الطلاب بتخفيضات تصل لـ 15% بمعرض "أهلًا مدارس"

كتبت- عايدة رضوان:

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن معرض "أهلا مدارس"، يأتي في إطار شراكة الحكومة والقطاع الخاص، وذلك تحت شعار "معًا من أجل مصلحة المستهلك"، حيث يضم كافة السلع اللازمة للمدارس من المصنع مباشرةً إلى المستهلك بهدف خفض تكلفة التداول وبالتالي خفض الأسعار، مؤكدًا توافر السلع المدرسية بكميات كافية لتلبية احتياجات الطلاب.

وأكد المصيلحي، خلال افتتاح معرض "أهلا مدارس"، اليوم الاثنين، حسب بيان، برفقة المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، والمقرر عمله حتى يوم 22 من سبتمبر الجاري، بقاعة الصندوق الاجتماعي بأرض المعارض، أن الشركات العارضة للمنتجات ملتزمة بتقديم تخفيضات تصل إلى 15% على كافة المنتجات المعروضة في خطوة تستهدف التخفيف عن كاهل الأسر المصرية.

وأضاف المصيلحي، خلال الافتتاح، أن وزارة التموين حريصة على إيجاد العديد من منافذ البيع الجماعي لإتاحة احتياجات المستهلك المصري من السلع والمنتجات بأسعار منافسة تناسب مع محدودي الدخل، لمواجهة ظاهرة ارتفاع الأسعار.​