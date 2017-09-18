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النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص تعلن موعد إجازة رأس السنة الهجرية

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النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص تعلن موعد إجازة رأس السنة الهجرية النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص تعلن موعد إجازة رأس السنة الهجرية

مصراوي Masrawy

النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص تعلن موعد إجازة رأس السنة الهجرية

01:03 م الإثنين 18 سبتمبر 2017

كتبت- نورا ممدوح:

نشرت النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، خطابا من وزارة القوى العاملة، يفيد بأن الخميس القادم 21 سبتمبر والموافق الأول من محرم لسنة 1439 هجري، إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص.

وجاء بنص الخطاب، الذي أعلنته النقابة عبر صفحتها على الفيس بوك اليوم الاثنين، أنه إعمالا لحكم المادة 52 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 والقرار الوزاري رقم 112 لسنة 2003 والمعدل بالقرار الوزاري رقم 49 لسنة 2009 بشأن تحديد أيام الأعياد التي تعتبر إجازة بأجر كامل.

وأضاف الطاب: "يعتبر اليوم الأول من شهر محرم (عيد رأس السنة الهجرية لعام 1439) إجازة بأجر كامل للعاملين بالمخاطبين بأحكام القانون المشار إليه".

كما نص الخطابأنه لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم اذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر".

وتقدمت النقابة العامة، بالتهنئة لجموع العاملين بالقطاع الخاص وإلى عمال و الأمة الاسلامية بحلول الأول من محرم ١٤٣٩هجرى.​

وكان قد أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بأن تكون إجازة رأس السنة الهجرية لعام 1439 هجرية للعاملين في الوزارات والمحافظات والمصالح الحكومية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الاعمال العام يوم الخميس الموافق 21 من سبتمبر عام 2017 ميلادية.

وكان قد أعلن الدكتور حاتم عودة رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن غرة شهر المحرم وأول أيام السنة الهجرية الجديدة 1439 سيوافق الخميس 21 سبتمبر الجاري. 

وقال عودة في تصريحات صحفية، إن هلال شهر ذي الحجة للعام الهجري الجاري ١٤٣٨ سيصل إلى تربيعه الآخر يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة ٨ صباحا و٢٥ دقيقة بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، معلنًا بدء العد التنازلي لانقضاء هذا العام. 

وأضاف أن الحسابات الفلكية التي أجراها علماء المعهد كشفت أن عدة شهر ذي الحجة ستكون 29 يومًا فقط، حيث ستثبت رؤية هلال شهر المحرم يوم استطلاع الرؤية الشرعية في يوم الأربعاء الموافق ٢٠ سبتمبر، وعليه فإن غرة المحرم وأول أيام السنة الهجرية الجديدة 1439 سيوافق الخميس 21 سبتمبر الجاري.​

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