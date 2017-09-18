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الحكومة تتوقع 4% نموا اقتصاديا خلال الربع الأول من العام المالي الجاري

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الحكومة تتوقع 4% نموا اقتصاديا خلال الربع الأول من العام المالي الجاري الحكومة تتوقع 4% نموا اقتصاديا خلال الربع الأول من العام المالي الجاري

التحرير

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قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن معدل النمو المتوقع خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2017-2018 يتجاوز نحو 4%، بفارق 1% عن نفس الفترة من العام الماضى، وبالتحديد ما قبل الإصلاحات الاقتصادية.

وأضافت السعيد فى تصريحات صحفية، أن تستهدف أن ينتهي العام المالي 2017-2018، على معدل نمو اقتصادى 5.3%، بفارق 1.1% عن العام المنتهى، والذى انتهى على معدل نمو 4.2%، لافتة إلى أن بلوغ نسبة 5% معدل نمو اقتصادى خلال الربع الرابع من العام المنتهى كان مؤشرا جيدًا على أننا نسير نحو المزيد من الآثار الإيجابية للإصلاحات الاقتصادية.

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وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن الحكومة لا تزال ترى أننا نحتاج إلى مزيد من التقدم فى معدلات النمو الاقتصادى، المدفوع بالنمو فى جميع القطاعات، مشيرة إلى أن الهدف الأكبر من عملية النمو هو توفير فرص عمل بشكل احتوائى، حيث ينتهى إلى خفض معدلات البطالة خلال عامين من 11.9% إلى 9.5%.

وأكدت السعيد أن الحكومة تعمل حاليًا على منظومة جديدة للتخطيط المحلى لسد الفجوات التنموية فى المحافظات، مشيرة إلى أنه إذا استطاعت الحكومة الانتهاء من تنمية 3 محافظات سنويا سوف يشعر المواطنون بمعدلات النمو بصورة أفضل.

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التحرير

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