بالصور.. وفد من الكنيسة يوزع الورود على مرضى "شفاء الأورمان" بالأقصر
بالصور.. وفد من الكنيسة يوزع الورود على مرضى "شفاء الأورمان" بالأقصر
01:07 م الإثنين 18 سبتمبر 2017
-
عرض 8 صورة
-
عرض 8 صورة
-
عرض 8 صورة
-
عرض 8 صورة
-
عرض 8 صورة
-
عرض 8 صورة
-
عرض 8 صورة
-
عرض 8 صورة
إعادة الألبوم
الألبوم التالى
الـ"تي شيرت" غلب قميص المدرسة ببورسعيد.. وتجار: "اليونيفورم خرب بيوتنا"
الأقصر - محمد محروس:
نظم القس محروس كرم راعي الكنيسة الإنجيلية بمحافظة الأقصر، برفقة وفد من مجلس وأعضاء الكنيسة التي تعتبر واحدة من أقدم الصروح الدينية القبطية بالأقصر، زيارة لتقديم الدعم المعنوي والمادي اللازم لمستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان في الأقصر.
ووزع وفد الكنيسة الإنجيلية خلال زيارة وتفقد أقسام المستشفى المختلفة، الحلوى والعصائر على المرضى وذويهم وقدموا باقات الزهور للمرضى لمعاونتهم على الوقوف في وجه المرض الخطير.
إعلان
الأخبار المتعلقة
إعلان
إعلان