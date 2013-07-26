عناصر من القاعدة تقتل زعيما قبليا فى جنوب اليمن

قتل عناصر، يعتقد أنهم ينتمون إلى تنظيم القاعدة، زعيما قبليا يمنيا اليوم، الجمعة فى عدن، كبرى مدن جنوب اليمن، كما قال مصدر حكومى لوكالة فرانس برس.

وأضاف المصدر، أن "رجالا مسلحين وملثمين أطلقوا النار على الشيخ يسلم العنبورى فقتلوه فى الشارع لدى توجهه إلى المسجد"، فى أحد أحياء عدن لصلاة الجمعة.

وتمكن المهاجمون من الفرار، كما أوضح هذا المصدر الذى قال إنهم "قد يكونون عناصر فى القاعدة".

والشيخ يسلم هو المدير السابق لمديرية المحفد فى محافظة أبين المجاورة.

وخضعت مديريات عدة من محافظة أبين ومنها المحفد طوال سنة لسيطرة القاعدة التى أخرجها منها فى يونيو2012 هجوم واسع النطاق للجيش. لكن الشبكة المتطرفة تواصل شن هجمات قاتلة على الجنود وقوات الأمن ورموز الدولة.

وكانت القاعدة استفادت من دضعف السلطة المركزية من جراء الانتفاضة الشعبية ضد الرئيس السابق على عبد الله صالح فى 2011 لتعزيز سيطرتها على جنوب وشرق اليمن.