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بالصور.. ضبط سعودي أثناء تهريبه هواتف محمولة بمليون جنيه في مطار القاهرة

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مصراوي Masrawy

بالصور.. ضبط سعودي أثناء تهريبه هواتف محمولة بمليون جنيه في مطار القاهرة

01:01 م الإثنين 18 سبتمبر 2017

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كتب- طه عبيد

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولى اليوم الاثنين، محاولة تهريب كمية من الهواتف المحمولة بحوزة راكب سعودي قادم من جدة، بالمخالفة لأحكام قانون الإتصالات رقم 10 لسنة 2003 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنه 63 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975

صرحت مصادر جمركية بالمطار، أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش ركاب الطائرة القادمة من جدة، اشتبه مصطفى دولة مأمور اللجنة، فى راكب سعودى يحمل حقيبة "سمسونايت" وهاند باج، حيث لاحظ من خلال مراجعة جواز السفر أنه سافر للإمارات ثم عاد لجدة ثم منها للقاهرة في خلال يومين، وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة سامح السيد مأمور الفحص بالأشعة تم تأييد الاشتباه.

وبالعرض على محمد سرحان مدير الجمرك، قرر تشكيل لجنة لتفتيشه من محمد موسى مأمور التفتيش تحت إشراف فوزى محمد مصطفى، وبفتح الحقيبة الأولى تبين وجود عدد من الكراتين الفارغة والخاصة بالهواتف المحمولة، وبها إكسسواراتها فقط والحقيبة الثانية بها 128 محمولا ماركة أيفون S6PLUS و S7PLUS و samsong وأنواع أخرى بين طيات الملابس، وبلغت قيمة المضبوطات مليون و200 ألف جنيه.

قرر سامى عبدالرحمن رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر تهرب للراكب برقم 42 لسنة 2017 وتحريز المضبوطات.​

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