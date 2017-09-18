حملات على محلات الفسيخ في المنوفية بعد تسمم سيدة ونجليها
حملات على محلات الفسيخ في المنوفية بعد تسمم سيدة ونجليها
12:59 م الإثنين 18 سبتمبر 2017
ارشيفية
المنوفية- مروة فاضل:
شن المهندس هشام بيومي رئيس مركز ومدينة الشهداء، بمحافظة المنوفية، حملة مكبرة للمرور على السلع الغذائية بالمحلات، وتم أخذ عينات رنجة وسردين من 3 محلات لتحليلها بعد تسمم ربة منزل ونجليها، وتحرير 7 محاضر تموينية.
وأصيبت ربة منزل ونجليها بحاله تسمم، إثر تناولهم فسيخ ورنجة بقرية ميت شهالة بمركز الشهداء، وتم نقلهم إلى المستشفى لإجراء الإسعافات الأولية.
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