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حملات على محلات الفسيخ في المنوفية بعد تسمم سيدة ونجليها

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مصراوي Masrawy

حملات على محلات الفسيخ في المنوفية بعد تسمم سيدة ونجليها

12:59 م الإثنين 18 سبتمبر 2017

حملات على محلات الفسيخ في المنوفية بعد تسمم سيدة ونجليها

ارشيفية

المنوفية- مروة فاضل:

شن المهندس هشام بيومي رئيس مركز ومدينة الشهداء، بمحافظة المنوفية، حملة مكبرة للمرور على السلع الغذائية بالمحلات، وتم أخذ عينات رنجة وسردين من 3 محلات لتحليلها بعد تسمم ربة منزل ونجليها، وتحرير 7 محاضر تموينية.

وأصيبت ربة منزل ونجليها بحاله تسمم، إثر تناولهم فسيخ ورنجة بقرية ميت شهالة بمركز الشهداء، وتم نقلهم إلى المستشفى لإجراء الإسعافات الأولية.

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