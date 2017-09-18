ثعالب مسعورة تهاجم قرية في الوادي الجديد
ثعالب مسعورة تهاجم قرية في الوادي الجديد
12:59 م الإثنين 18 سبتمبر 2017
أرشيفية
الوادي الجديد - محمد الباريسي:
أصيب 4 أشخاص، اليوم الإثنين، بإصابات خطيرة، بعد أن عقرتهم ثعالب مسعورة هاجمت إحدى قرى مركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد.
وكان مستشفى الداخلة المركزي، استقبل صباح اليوم، 4أشخاص مصابين بإصابات متفرقة في الجسد وهم "إسلام.ح" 15 سنة، و"عائشة. م" 40 سنة، و"علي. م" 3 سنوات، و"سعد. ك" 72 سنة، وذلك بعد أن عقرتهم ثعالب مسعورة بقرية أسمنت التابعة لمركز الداخلة.
وجرى تقديم العلاج اللازم للمصابين، لتجنب إصابتهم بمرض السعار وإعطائهم الأمصال الخاصة بعضات الثعالب.
فيما رفعت مديرية الطب البيطري حالة الطوارئ، وخصصت خطًا ساخنًا لاستقبال الشكاوى.
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