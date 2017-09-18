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حكومة الوفاق الوطني تتسلم دورها في غزة خلال 24 ساعة

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حكومة الوفاق الوطني تتسلم دورها في غزة خلال 24 ساعة حكومة الوفاق الوطني تتسلم دورها في غزة خلال 24 ساعة

التحرير

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قال السفير الفلسطينى لدى القاهرة، جمال الشوبكى، إن حكومة الوفاق الوطنى، ستتسلم دورها فى قطاع غزة خلال 24 ساعة.

وأوضح الشوبكى فى تصريحات صحفية له، اليوم الإثنين، أنه وفقًا لما جاء فى البيان الصادر عن حركة حماس، أمس الأحد، فإن حكومة الوفاق الوطنى ستتسلم إدارة القطاع فورًا، حيث جاء فى نص البيان: «دعوة حكومة الوفاق للقدوم إلى قطاع غزة، لممارسة مهامها والقيام بواجباتها فورًا»، وبالتالى يجب أن يُسمَح لها بالاجتماع فى غزة بشكل عاجل، وأن يتسلم وزراء حكومة الوفاق الوطنى، وزاراتهم للشروع فى الأعمال الحكومية، ومن المقرر أن تقوم بدورها الكامل تجاه الأزمات المختلفة، وعلى رأسها ملفات المعابر والضرائب والكهرباء والموظفين، بحيث تلتزم بمسئولياتها تجاه تلك الأزمات، كونها ليست من اختصاصات حركة حماس.

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وأضاف الشوبكى أنه من المقرر أن تقوم بدعوة حركتى فتح وحماس إلى اجتماع مشترك، ويعقب ذلك دعوة كل الفصائل الفلسطينية لتنفيذ اتفاق القاهرة الموقع فى عام 2011، مشيرًا إلى أن الجهات المصرية العليا، وفى مقدمتهم الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى، تتابع ملف المصالحة الوطنية الفلسطينية، وتلعب دور الوسيط والضامن لإتمام المصالحة وإنهاء الانقسام.

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التحرير

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