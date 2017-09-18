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وزير النقل يكشف لـ«التحرير»: نسعى لتعديل مشروع قانون الملاحة النهرية

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وزير النقل يكشف لـ«التحرير»: نسعى لتعديل مشروع قانون الملاحة النهرية وزير النقل يكشف لـ«التحرير»: نسعى لتعديل مشروع قانون الملاحة النهرية

التحرير

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قال الدكتور هشام عرفات وزير النقل، إن الوزارة تسعى إلى تعديل مشروع قانون الملاحة النهرية رقم 10 لسنة 1956، لافتا إلى أنه جار تنفيذ مشروع البنية المعلوماتية لنهر النيل.

وأوضح وزير النقل فى تصريح خاص لـ"التحرير" أن هناك خطة لتطوير النقل النهرى عن طريق رفع كفاءة وصيانة الأهوسة وتحديدا هويس المالح الصغير والكبير، نظرا لزيادة أعداد البارجات المارة عبر الأهوسة من محطات ميناء الإسكندرية، بالإضافة إلى ربط الأهوسة التابعة لهيئة النقل النهري بمركز المعلومات بالهيئة لمتابعة حركة النقليات من أنواع الحمولة وحجم المنقول.

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وعن انتشار الحوادث النيلية قال "عرفات" إن الوزارة ممثلة فى هيئة النقل النهرى تعمل على الحد من الحوادث النيلية بالتفتيش على العائمات النهرية، وتوجيه أصحاب المراكب للالتزام بالأعداد المقررة والتشديد على صلاحية أدوات السلامة ومستلزمات النجاة، علما بأن الحوادث التي تحدث تكون نتيجة أخطاء شخصية سواء من أصحاب المراكب بالزيادة في تحميل عدد الأفراد أو عدم الالتزام بالنزول من العربات المحمولة على المعديات، ووجود الأفراد بها أثناء الرسو على المرسى، والبعض منها يجدد تراخيصه من المحليات بالمحافظات (الوحدات غير الآلية)، كما تقوم الهيئة بالتفتيش على العائمات النهرية من خلال مخطط شهري بالمحافظات المطلة على نهر النيل، بالتنسيق مع مديريات الأمن بالمحافظات وشرطة البيئة والمسطحات، بالإضافة إلى الحملات المشتركة من شرطة المحطات بالقاهرة الكبرى والهيئة قبل وأثناء العطلات الرسمية والإجازات.

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التحرير

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