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نبيل العربى يدين اغتيال "البراهمى" ويحذر من استهداف الرموز الوطنية

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نبيل العربى يدين اغتيال "البراهمى" ويحذر من استهداف الرموز الوطنية نبيل العربى يدين اغتيال "البراهمى" ويحذر من استهداف الرموز الوطنية

عبر الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربى عن إدانته الشديدة لعملية اغتيال النائب السابق فى المجلس الوطنى التأسيسى والقيادى فى المعارضة التونسية محمد البراهمى، معتبرا إياه "عملا إرهابيا غاشما".

وحذر العربى من خطورة تكرار استهداف الرموز الوطنية والسياسية، مشيرا إلى حادث اغتيال المعارض السياسى شكرى بالعيد فى فبراير الماضى.

وناشد جميع الأطراف فى تونس إعلاء مصلحة الوطن والتصدى للإرهاب بكافة أشكاله وتطبيق الإجراءات القانونية الرادعة ضد كل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم المشينة أو التحريض عليها.

وقدم الأمين العام خالص تعازيه لأسرة البراهمى، مؤكدا تضامنه مع الشعب التونسى فى ضرورة الكشف عن مرتكبى هذا العمل الإجرامى الغاشم وتقديمهم للعدالة.

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مصر 365