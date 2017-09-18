«ثاني ثلاثية ورقم روقا».. أبرز مكاسب الزمالك بعد فوزه على الداخلية

التحرير

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نجح الزمالك في الفوز على الداخلية بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما أمس الأحد، بملعب «بتروسبورت» في التجمع الخامس، لحساب الجولة الثانية للدوري.

سجل أهداف الزمالك محمد أشرف روقة هدفين أحدهما من ركلة جزاء، وعبدالله جمعة.

وحقق الزمالك عدة مكاسب من المباراة، يستعرضها «التحرير» كالتالي:

- يعد الفوز على الداخلية أمس هو الأول للزمالك رسميًا تحت قيادة مديره الفني الجديد المونتينجري نيبوشا، وكذلك الصفقات الجديدة للقلعة البيضاء.

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- حقق الزمالك للمرة الثانية الفوز على الداخلية بثلاثية نظيفة طوال تاريخ لقاءات الفريقين، الأولى كانت في الدور الأول الموسم الماضي، وأحرز الأهداف وقتها محمود عبدالرازق شيكابالا وأحمد رفعت وباسم مرسي من ركلة جزاء.

- أصبح محمد أشرف روقا ثالث لاعب في الزمالك يسجل هدفين في مرمى الداخلية، فعلها قبله شيكابالا وأحمد رفعت، الذي أحرز هدفين أمام الفريق العسكري في مواجهتي الدوري الماضي.

- حافظ الزمالك على سجله خاليًا من الهزائم في لقاءات الداخلية، حيث التقى الفريقان 10 مرات منهم مرة في الكأس، فاز الزمالك في 8 وتعادل الفريقان 0/0 في مباراتين.

- حافظ الزمالك على نظافة شباكه لأول مرة منذ يوم 13 يوليو الماضي عندما فاز على طلائع الجيش 3/0 في ربع نهائي كأس مصر، وخسر الأبيض بعدها من الأهلي في الدوري 2/0 والمصري في نصف نهائي الكأس 2/0، ونجح الإنتاج الحربي في هز شباكه في الجولة الأولى للدوري، وحتى عندما خاض الفريق مباراة ودية أمام الفيصلي الأردني منذ أيام سجل بطل الأردن هدفين في شباك الفارس الأبيض.