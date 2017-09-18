وزير الرياضة يهنئ منتخب الكاراتيه بعد التتويج ببطولة البحر المتوسط

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هنأ المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، منتخب مصر للناشئين والشباب للكاراتيه تحت 21 سنة، وذلك بعد حصوله على المركز الأول ببطولة البحر المتوسط، والتي أُقيمت مدينة طنجة المغربية، خلال الفترة من 14-18/9/2017.

وأثنى عبد العزيز، على أداء ونتائج منتخب مصر للناشئين والشباب ووصفه بالإنجاز الكبير الذي يعد بمثابة تاريخ جديد يكتب في سجل الرياضة المصرية لهذا الجيل الرائع.

وأشاد «عبدالعزيز» بالدور المتميز الذي يلعبه مجلس إدارة الاتحاد المصري للكاراتيه برئاسة الدكتور أيمن عبدالحميد، وذلك على التخطيط الجيد والتعاون المثمر والمستمر مع الوزارة لدعم هؤلاء الأبطال سواء ماديا أو معنويا.

ولفت إلى أن الوزاره تدعم جميع الاتحادات الرياضية سواء الأولمبية أو غيرها، وتوفير رعاية الأبطال الرياضين في مختلف الألعاب، وتذليل كافة العقبات حتى يصلوا إلى قمة الأداء والإنجاز الذي يضاف إلى الرياضة المصرية.

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وجاءت نتائج بطولة البحر المتوسط كالتالي:

الترتيب العام أول بعدد 35 ميدالية ( 20 ميدالية ذهبية 9 ميدالية فضية 6 ميدالية برونزية )

- المركز الأول كاتا فردي ناشئين تحت 16 سنة باسم اللاعب / كريم وليد صلاح الدين

- المركز الأول كاتا فردي ناشئات تحت 16 سنة باسم اللاعبة / نورهان محمد أحمد سلامة

- المركز الأول كوميتيه ناشئات تحت 16 سنة ميزان حتى 47 كيلو باسم اللاعبة / روان أحمد جمال

- المركز الأول كوميتيه ناشئات تحت 16 سنة ميزان حتى 54 كيلو باسم اللاعبة /ياسمين نصر عباس

- المركز الأول كوميتيه ناشئات تحت 16 سنة ميزان فوق 54 كيلو باسم اللاعبة / حبيبة محمد محمد الخضري

- المركز الأول كوميتيه ناشئين تحت 16 سنة ميزان حتى 70 كيلو باسم اللاعب / يوسف محمد محمود موافي

- المركز الأول كوميتيه شابات تحت 18 سنة ميزان حتى 48 كيلو باسم اللاعبة / ريم أحمد محمد رمزي

- المركز الأول كوميتيه شابات تحت 18 سنة ميزان حتى 53 كيلو باسم اللاعبة / سلمى نسيم إبراهيم الشافعى

- المركز الأول كوميتيه شابات تحت 18 سنة ميزان حتى 59 كيلو باسم اللاعبة / نور أشرف السيد

- المركز الأول كوميتيه شابات تحت 18 سنة ميزان فوق 59 كيلو باسم اللاعبة / منة شعبان إبراهيم

- المركز الأول كوميتيه شباب تحت 18 سنة ميزان حتى 55 كيلو باسم اللاعب / يوسف محمود عبد الرازق

- المركز الأول كوميتيه شباب تحت 18 سنة ميزان حتى 61 كيلو باسم اللاعب / زياد الغريب ربيع

- المركز الأول كوميتيه شباب تحت 18 سنة ميزان فوق 76 كيلو باسم اللاعب / طه طارق محمود محمود

- المركز الأول كاتا فردي شابات تحت 21 سنة باسم اللاعبة / أية هشام محمد

- المركز الأول كوميتيه شابات تحت 21 سنة ميزان حتى 68 كيلو باسم اللاعبة / فريال أشرف محمد

- المركز الأول كوميتيه شابات تحت 21 سنة ميزان فوق 68 كيلو باسم اللاعبة / عائشة عبد الرحيم أحمد

- المركز الأول كاتا فردي شباب تحت 21 سنة باسم اللاعب / زياد محمد عبد الرحمن

- المركز الأول كوميتيه شباب تحت 21 سنة ميزان 60 كيلو باسم اللاعب / مالك جمعة سلامة حسين

- المركز الأول كوميتيه شباب تحت 21 سنة ميزان 84 كيلو باسم اللاعب /أحمد رجب حسين المصري

- المركز الأول كوميتيه شباب تحت 21 سنة ميزان فوق 84 كيلو باسم اللاعب / محمد عمر عبد العليم

- المركز الثاني كاتا فردي ناشئات تحت 16 سنة باسم اللاعبة / ملك محمد محفوظ

- المركز الثاني كوميتيه ناشئات تحت 16 سنة ميزان فوق 54 كيلو باسم اللاعبة / نور أكرم سليمان

- المركز الثاني كوميتيه ناشئين تحت 16 سنة ميزان حتى 52 كيلو باسم اللاعب / محمد صلاح عبد الحميد

- المركز الثاني كوميتيه ناشئين تحت 16 سنة ميزان فوق 70 كيلو باسم اللاعب / علي أسامة مظهر

- المركز الثاني كوميتيه شباب تحت 18 سنة ميزان حتى 68 كيلو باسم اللاعب / عبد الله هشام

- المركز الثاني كوميتيه شباب تحت 18 سنة ميزان حتى 76 كيلو باسم اللاعب / عمر أشرف مصطفي

- المركز الثاني كوميتيه شابات تحت 21 سنة ميزان حتى 50 كيلو باسم اللاعبة / رضوي سيد محمود

- المركز الثاني كوميتيه شابات تحت 21 سنة ميزان حتى 55 كيلو باسم اللاعبة / أية صلاح شعبان

- المركز الثاني كوميتيه شباب تحت 21 سنة ميزان 75 كيلو باسم اللاعب / عبد الله ممدوح حنفي

- المركز الثالث كوميتيه شابات تحت 18 سنة ميزان حتى 48 كيلو باسم اللاعبة / حبيبة فؤاد محمد

- المركز الثالث كوميتيه ناشئين تحت 16 سنة ميزان فوق 70 كيلو باسم اللاعب / حازم أحمد سعيد

- المركز الثالث كاتا فردي ناشئين تحت16 سنة باسم اللاعب / مصطفي محمد رفعت

- المركز الثالث كاتا فردي شابات تحت 18 سنة باسم اللاعبة / أسماء مجدي عبد الله

- المركز الثالث كاتا جماعي شابات تحت 18 سنة ( أسماء مجدي –شهد إيهاب –توقي هشام )

- المركز الثالث كوميتيه شابات تحت 21 سنة ميزان حتى 61 كيلو باسم اللاعبة / إسراء نبيل رجب