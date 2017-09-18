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غدًا.. وزير الرياضة يشهد توقيع عقد رعاية للسباحة فريدة عثمان

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غدًا.. وزير الرياضة يشهد توقيع عقد رعاية للسباحة فريدة عثمان غدًا.. وزير الرياضة يشهد توقيع عقد رعاية للسباحة فريدة عثمان

التحرير

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يشهد المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، توقيع عقد رعاية للسباحة المصرية فريدة عثمان، من جانب شركة حديد الجارحي، وذلك بمركز التعليم المدني، غدًا الثلاثاء، في تمام الحادية عشر صباحًا.

وأشار عبد العزيز، إلى أن هذا الاهتمام من جانب القطاع الخاص بأبطال ، يؤكد على الوعى بالمسئولية الاجتماعية ورعاية الأبطال ومعاونة الدولة في تطوير الرياضة المصرية.

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وكانت فريدة عثمان صاحبة الـ (22 عامًا) حققت إنجازًا تاريخيًا للسباحة المصرية بحصولها على أول ميدالية في منافسات بطولة العالم، حيث حققت نجمة مصر الميدالية البرونزية مسجلة زمن 25.39، وجاءت خلف السباحة السويدية "سارة سيجوستروم" التي حصدت الذهبية والسباحة الهولندية "رانومي كروموويدجوجو" التي فازت بالفضية وكانت فريدة قد تأهلت إلى نهائي 50م فراشة بعد أن حققت رقم إفريقي جديد بزمن 25.73 ثانية. 

ومن المقرر أن يحضر التوقيع المهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية، والمهندس ياسر إدريس رئيس اتحاد السباحة.

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التحرير

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