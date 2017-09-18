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انتحار عامل شنقا لمروره بأزمة مالية في أسيوط

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مصراوي Masrawy

انتحار عامل شنقا لمروره بأزمة مالية في أسيوط

12:45 م الإثنين 18 سبتمبر 2017

انتحار عامل شنقا لمروره بأزمة مالية في أسيوط

ارشيفية

أسيوط - أسامة صديق:

أقدم شاب على الانتحار شنقًا في منزله، بمنطقة غرب أسيوط، اليوم الإثنين، بسبب خلافات أسرية، لمروره بأزمة مالية خاصة بأسرته المكونة من 4 أفراد.

وتلقى اللواء جمال مصطفى شكر، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ من أهالي حي غرب أسيوط، بانتحار رب أسرة في العقد الرابع من عمره داخل منزله في ظروف غامضة.

وعلى الفور انتقلت قوات المباحث وسيارة الإسعاف لموقع البلاغ، وبالمعاينة تبين "انتحار "أحمد. خ" 36 عامًا، شنقًا، داخل إحدى غرف المنزل، وبسؤال أهله أكدوا مروره بظروف سيئة لوجود أزمة مالية وخلافات أسرية في لكونه يعول 3 أبناء.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، ونقلت الجثة للتحفظ عليها بمشرحة المستشفى العام، والتحري للتأكد من عدم وجود أي شبهة جنائية، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.

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