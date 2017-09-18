أخبار عاجلة

أسرة "مطاردة مدينة نصر" في ضيافة أمن القاهرة لإنقاذهم شاب سوري من الاختطاف -
أسهم في نجومية «الكينج» ولحن لـ«عمرو دياب».. 8 معلومات عن «أحمد منيب» -
الدفاع المدني يحاول السيطرة على حريق منزل مجاور لمصنع بويات الإسكندرية -
القبض على عاطلين بحيازتهما كابلات ضغط عالي مسروقة بأسوان -
بالصور - محافظ بورسعيد يتفقد "بورفؤاد" ويوجه بالعناية بالمسطحات الخضراء -
وزير الأوقاف يوضح حقيقة غلق دور تحفيظ القرآن الكريم -
الكرملين: المسلحون الروس في "داعش" مجرمون ويجري القضاء عليهم -
الأخبار - موجز لأهم وأخر الأخبار مع إيناس أنور - الخميس 26 - 10 - 2017 -
مقتل وإصابة 7 بينهم نائب برلماني في انفجار بالعاصمة الأوكرانية -
القضاء التونسي يحقق مع شقيق منفذ اعتداء مرسيليا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

عروض لفرقة "قنا للغناء الشعبي" ضمن فعاليات "الأقصر عاصمة الثقافة العربية"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

عروض لفرقة "قنا للغناء الشعبي" ضمن فعاليات "الأقصر عاصمة الثقافة العربية"

12:42 م الإثنين 18 سبتمبر 2017

فرقة قنا للغناء الشعبي

الأقصر - محمد محروس:

تقدم فرقة قنا للموسيقى والغناء الشعبي عرضًا فنيًا في تمام الثامنة مساء اليوم الإثنين، بساحة أبو الحجاج وسط مدينة الأقصر، ضمن فعاليات مهرجان "الأقصر عاصمة الثقافة العربية 2017".

وقال محمد العدوي مدير عام فرع ثقافة الأقصر، إن استمرار برنامج الأقصر عاصمة الثقافة العربية، أحدث حراكًا فنيًا وثقافيًا في الأقصر.

وأضاف العدوي، أن فرقة قنا للموسيقى والغناء الشعبي التي ستقدم عروضها بساحة أبو الحجاج، لها باع كبير في مجال التراث الغنائي.

 

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • تخصيص 46 ساحة لصلاة عيد الأضحى بالأقصر

    أخبار

  • اليوم .. كرنفال الطبول ضمن احتفالات "الأقصر عاصمة الثقافة العربية"

    أخبار

  • بعد اختيارها عاصمة للثقافة العربية.. تدشين حملة للقضاء على الأمية

    أخبار

  • بالصور.. وزير الثقافة يتفقد ساحة أبو الحجاج ومكتبة العامة خلال

    أخبار

إعلان

271c7506fe.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع شاب صدمه قطار في بني سويف

مصرع شاب صدمه قطار في بني سويف

طالب انتحل صفة أنثى لسرقة صاحب محل بمصر الجديدة.. والشرطة تضبطه

طالب انتحل صفة أنثى لسرقة صاحب محل بمصر الجديدة.. والشرطة تضبطه

الأخبار - نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر ديسمبر المقبل

الأخبار - نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر ديسمبر المقبل

الأخبار - انضمام الفرقاطة " شباب مصر " إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية

الأخبار - انضمام الفرقاطة " شباب مصر " إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية