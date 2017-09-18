عروض لفرقة "قنا للغناء الشعبي" ضمن فعاليات "الأقصر عاصمة الثقافة العربية"
عروض لفرقة "قنا للغناء الشعبي" ضمن فعاليات "الأقصر عاصمة الثقافة العربية"
12:42 م الإثنين 18 سبتمبر 2017
فرقة قنا للغناء الشعبي
الأقصر - محمد محروس:
تقدم فرقة قنا للموسيقى والغناء الشعبي عرضًا فنيًا في تمام الثامنة مساء اليوم الإثنين، بساحة أبو الحجاج وسط مدينة الأقصر، ضمن فعاليات مهرجان "الأقصر عاصمة الثقافة العربية 2017".
وقال محمد العدوي مدير عام فرع ثقافة الأقصر، إن استمرار برنامج الأقصر عاصمة الثقافة العربية، أحدث حراكًا فنيًا وثقافيًا في الأقصر.
وأضاف العدوي، أن فرقة قنا للموسيقى والغناء الشعبي التي ستقدم عروضها بساحة أبو الحجاج، لها باع كبير في مجال التراث الغنائي.
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