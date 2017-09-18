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غدا.. إطلاق الحملة الإعلامية للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية

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مصراوي Masrawy

غدا.. إطلاق الحملة الإعلامية للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية

12:48 م الإثنين 18 سبتمبر 2017

غدا.. إطلاق الحملة الإعلامية للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية

هجرة غير شرعية

القاهرة - أ ش أ:

تنظم اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة وضع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر برئاسة السفيرة نائلة جبر غدا الثلاثاء، حفل إطلاق الحملة الإعلامية للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية والتي وجه بإعدادها رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل.

واهتمت اللجنة الوطنية منذ إنشائها ببعد الإعلام والتوعية كإحدى الأدوات الرئيسية لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

ومن المنتظر أن يتم خلال حفل إطلاق الحملة - والذى يجرى بمقر وزارة الخارجية - استعراض ما تم إنجازه فى مجال محاربة الهجرة غير الشرعية وسبل توعية المجتمع ولاسيما الشباب بمخاطرها من خلال العديد من الأدوات وعلى رأسها الإعلام نظرا للدور الذى يقوم به وسهولة وصوله إلى كافة الشرائح.​

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