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الصحة: إطلاق قوافل طبية مجانية بـ 8 محافظات خلال الأسبوع الحالي

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مصراوي Masrawy

الصحة: إطلاق قوافل طبية مجانية بـ 8 محافظات خلال الأسبوع الحالي

12:44 م الإثنين 18 سبتمبر 2017

الصحة: إطلاق قوافل طبية مجانية بـ 8 محافظات خلال الأسبوع الحالي

قوافل طبية مجانية - أرشيفية

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في قطاع الطب العلاجي، إطلاق عددًا من القوافل الطبية المجانية خلال الفترة من 16 إلى 22 سبتمبر الحالي بـ8 محافظات.

وأوضحت الدكتورة السيدة مشرف، المدير العام للقوافل الطبية بالوزارة، أن المحافظات التي تم تنفيذ القوافل بها هي: كفر الشيخ والقليوبية والمنيا والدقهلية والجيزة والمنوفية والشرقية والغربية.

وأشارت "مشرف" في بيان اليوم الاثنين، إلى أنه من ضمن هذه القوافل، قافلة منطقتي الشباسية بمركز دسوق في محافظة كفر الشيخ وعرب الحصوة بمركز طوخ في محافظة القليوبية، حيث تم بدأها يومي 16 و17 سبتمبر الجاري، لافتة إلى أنه سيتم تنقيذ قافلتين يومي 18 و19 من الشهر ذاته، الأولى بمنطقتي اسمو العروس مركز دير مواس محافظة المنيا، واليوسيفية مركز بني عبيد محافظة الدقهلية.

وأضافت أنه سيتم تنفيذ قافلتين في منطقتي الشوبك الشرقي مركز الصف محافظة الجيزة، وكفر داود مركز السادات محافظة المنوفية وذلك خلال يومي 19 و20 سبتمبر الجاري.

بدوره، أكد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه سيتم تنفيذ 3 قوافل طبية مجانية يومي 21 و22 سبتمبر بمناطق المناجاة الكبرى مركز الحسينية محافظة الشرقية، والمعتمدية مركز المحلة ثان محافظة الغربية، ومنشأة شومان مركز جمصة محافظة الدقهلية.​

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