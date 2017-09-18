تأجيل طرح شقق العاصمة الإدارية الجديدة.. ومصدر يكشف الأسباب

كتبت- ندى الخولي:

قال مصدر بهيئة المجتمعات العمرانية، إن الإعلان الأول لوحدات وفيلات العاصمة الإدارية الجديدة، والذي كان من المقرر له عقب عيد الأضحى، قد يتأجل لمدة شهر ونصف، ما يعني أن عملية الطرح لن تبدأ قبل نوفمبر المقبل.

وكانت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد أعلنت أنها ستطرح رسميًا الإعلان الأول بعد عيد الأضحى، بواقع 25 ألف وحدة سكنية سيتم طرحها على مراحل، بحيث تشمل المرحلة حوالي 2000 وحدة، بمساحات تبدأ من 120 وحتى 180 مترًا، وبنماذج تشطيبات مختلفة.

وعن أسباب تأخر طرح الإعلان الأول للعاصمة الإدارية الجديدة، قال مصدر - فضل عدم الكشف عن الكشف عن اسمه - أنه لم يتم الاستقرار على سعر المتر في الوحدات بعد، وأنه يتم حاليًا التنسيق والتشاور بشأن سعر المتر الذي ستطرحه الحكومة، يأتي هذا فيما أعلنت شركة مصر إيطاليا أن سعر المتر سيبدأ بـ 12 ألف جنيه، وأن عملية الطرح ستبدأ الشهر المقبل، كما أعلنت شركات أخرى أن ثمن الفيلات "تاون هاوس" سيبدأ من ٣ مليون و٣٠٠ ألف جنيه.

وأضاف المصدر لمصراوي اليوم الاثنين: "الوزارة تنتتظر الانتهاء من الإعلان التاسع للإسكان الاجتماعي الذي سيتم غلق باب شراء الكراسات فيه يوم ٢٠ سبتمبر الجاري، والانتهاء أيضًا من غلق باب حجز وحدات مشروع سكن مصر في ٥ أكتوبر المقبل، قبل الإعلان عن أي مشروعات جديدة".​