الأرصاد: طقس الثلاثاء "مائل للحرارة".. والعظمى بالقاهرة 33

كتبت- مادي غيث:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء طقس مائل للحرارة شمالا حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق متفرقة من شمال البلاد.

وقالت الهئية في بيان صادر عنها اليوم الاثنين، أنه من المتوقع أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة .

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج على البحرين من متر إلى متر ونصف،أما الرياح السطحية على البحر المتوسط شمالية غربية، وفى البحر الأحمر شمالية شرقية .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر :

الصغرى العظمى

القاهرة 25 33

وسط الدلتا 25 33

الأسكندرية 25 31

بلطيم 23 31

مطرح 21 31

السلوم 20 32

سيوة 21 36

بروسعيد 24 31

دمياط 24 31

العريش 23 32

رفح 22 31

الإسماعيلية 22 34

السويس 22 34

رأس سدر 23 34

نخل 19 33

نويبع 26 35

طابا 21 34

كارتين 16 31

الطور 23 34

شرم الشيخ 27 35

الغردقة 26 36

مرسى علم 25 34

الفيوم 24 34

بنى سويف 21 34

المنيا 21 35

أسيوط 21 35

سوهاج 22 36

قنا 23 37

الأقصر 23 38

أسوان 25 39

أبو سمبل 24 38

الوادى الجديد 22 38

شلاتين 25 36

أبو رماد 24 35

رأس حدربة 23 34

حلايب 23 34​