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بالصور.. العثور على جسم غريب بالحي المتميز بـ6 أكتوبر

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مصراوي Masrawy

بالصور.. العثور على جسم غريب بالحي المتميز بـ6 أكتوبر

12:50 م الإثنين 18 سبتمبر 2017

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اللواء أحمد عمر: ارتباط جرائم المخدرات بصور الجريمة المنظمة أبرز التحديات لأجهزة المكافحة

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اللواء أحمد عمر: ارتباط جرائم المخدرات بصور الجريمة المنظمة أبرز التحديات

كتب - محمد الصاوي:

تصوير - أسامة عبد النبي:

أكد مصدر أمني بالإدارة العامة للحماية المدنية، أن غرفة العمليات تلقت بلاغ من الأهالي بالعثور على جسم غريب يشتبه أنه عبوة ناسفة بالحي المتميز بمدينة 6 أكتوبر.

وأضاف المصدر لمصراوي، اليوم الاثنين، أنه الدفع بخبراء المفرقعات لفحص الجسم وما كان يحتوي على مواد متفجرة من عدمه، مشيرًا إلى أنه تم فرض كردون أمني وتمشيط المنطقة المحيطة بحثًا عن أي مفرقعات.

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مصراوي Masrawy

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