براءة رجل الأعمال صلاح دياب من تهمة حيازة أسلحة نارية
براءة رجل الأعمال صلاح دياب من تهمة حيازة أسلحة نارية
12:45 م الإثنين 18 سبتمبر 2017
رجل الأعمال صلاح دياب
كتب - محمود السعيد:
قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة زينهم، برئاسة المستشار عادل أبو المال، ببراءة رجل الأعمال صلاح دياب من قضية حيازة سلاح دون ترخيص.
كانت نيابة حوادث جنوب الجيزة، برئاسة المستشار أحمد ناجي رئيس النيابة، أحال رجل الأعمال صلاح دياب إلى محكمة الجنايات، في الاتهام الموجه إليه بحيازة أسلحة نارية وذخائر داخل فيلته بمنطقة منيل شيحة بأبو النمرس.
فيما قرر النائب العام المستشار نبيل صادق، في وقت سابق، إخلاء سبيل دياب بضمان مالي 50 ألف جنيه، في نفس القضية، وإخلاء سبيل نجله توفيق، بضمان مالي 10 آلاف جنيه على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة النيابة في شأن ذات الاتهام، مع إدراج اسمه ضمن قوائم الممنوعين من السفر.
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