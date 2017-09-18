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تأجيل إعادة محاكمة 4 متهمين في قضية "أحدث دار السلام" لـ 8 أكتوبر

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مصراوي Masrawy

تأجيل إعادة محاكمة 4 متهمين في قضية "أحدث دار السلام" لـ 8 أكتوبر

12:37 م الإثنين 18 سبتمبر 2017

ارشيفية

كتب- أحمد أبوالنجا:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، اليوم الاثنين، تأجيل جلسة إعادة إجراءات محاكمة 4 متهمين في القضية المعروفة بـ"عنف دار السلام"، لجلسة 8 أكتوبر لسماع الشهود.

وأسندت النيابة لكلاً من أحمد مجدى، وعبد الرحمن حسين، ومحمد عبد الحسيب، ومحمد عادل، وعلى رؤوف، وعمرو كمال، عدة تهم منها قيامهم خلال أكتوبر 2016 ، بإحراز مفرقعات، والمواد في حكم المفرقعات بقصد استعمالها في نشاط يخل الأمن العام، وحيازة ذخيرة دون ترخيص بغرض استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام، وارتكبوا عملا بغرض الإخلال بالنظام العام داخل البلاد، بأن جابوا الطرق مٌطلقين هتافات تأييد جماعتهم شاهرين الأسلحة البيضاء ومطلقين المفرقعات، كما انضموا لجماعة الإخوان الإرهابية.

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