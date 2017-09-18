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رويترز: "سناب شات" تحجب قناة تابعة لـ"الجزيرة" القطرية

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مصراوي Masrawy

رويترز: "سناب شات" تحجب قناة تابعة لـ"الجزيرة" القطرية

12:37 م الإثنين 18 سبتمبر 2017

سناب شات

القاهرة- (مصراوي):

حجبت منصة التواصل الاجتماعي، سناب شات، الدخول إلى قناة تابعة لشبكة "الجزيرة" في المملكة العربية ، حسبما أفادت وكالة أنباء "رويترز".

وبحسب "رويتر"، أعلنت شركة سناب للتواصل الاجتماعي، الأحد، أن السعودية طلبت منها حذف قناة "ديسكفر ببليشر" التابعة لقناة الجزيرة في هذا البلد لأنها تمثل خرقًا للقوانين المحلية، بحسب قولها.

وقال متحدث باسم سناب شات في بيان لـ"رويترز" في ساعة متأخرة من مساء الأحد، "نبذل جهدا للالتزام بالقوانين المحلية في الدول التي نعمل بها".

واعتبرت صحيفة "وول ستريت" جورنال" الأمريكية قرار حذف القناة من مِنصة "سناب شات"، المثال الأحدث على دخول شركات التكنولوجيا في مرمى السياسة.

ويأتي ذلك بعد اكثر من 100 عام على قطع السعودية والإمارت والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، متهمة إيّاها بدعم وتمويل الإرهاب والتدخّل في الشؤون الداخلية لها، وهو ما تواصل الدوحة نفيه بشدة.

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مصراوي Masrawy

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