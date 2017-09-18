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أنوثة «حسيبة القرعة» وانسحاب أميرة فتحي.. 6 لقطات مثيرة من «موشن فاشون»

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التحرير

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في أحد الفنادق الكبرى بمصر الجديدة، أقيم عرض أزياء "موشن فاشون"، أمس الأحد، بمشاركة عدد كبير من الفنانين والفنانات ونجوم المجتمع، وشهد الحفل عددا من الفقرات الغنائية وعروض الأزياء المبهرة، وكذلك حوى عددا من المواقف اللافتة للأنظار، والتي نستعرض أبرزها فيما يلي..

1- فيفي عبده

كانت الفنانة "فيفي عبده" على رأس الحاضرات بالحفل، ولفتت الانتباه بإطلالتها الجريئة، حيث ارتدت فستانا طويل أسود اللون مكشوفا من الأعلى.

ونظرًا لمشاركة عدد كبير من النجوم في الخليج العربي، أنهت "فيفي عبده" الحفل بجملة " أم الدنيا"، ولكنها رفضت التكريم لغضبها من سوء تنظيم الحفل.

2- نسرين أمين
بلوك مختلف تمامًا، تألقت الفنانة "نسرين أمين" في حفل "موشن فاشون" بفستان أزرق اللون، وتم تكريمها كملكة للموضة والجمال.

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3- هاني البحيري
كرّم القائمون على الحفل مصمم الأزياء العالمي "هاني البحيري"، وتوجوه بالتاج الملكي، وتم منحه لقب ملك الجمال والموضة.

4- أميرة فتحي
بعد غياب طويل، ظهرت الفنانة "أميرة فتحي" في حفل "موشن فاشون" بإطلالة بيضاء جذابة، ولكنها انسحبت من الحفل بسبب عدم تخصيص مقعد لها، ما أثار غضبها كثيرًا.

5- نورين كريم
"حسيبة القرعة"، دور اشتهرت به الفنانة "نورين كريم" بسبب دورها في مسلسل "طاقة نور" الذي عرض الموسم الرمضاني الماضي، ولكنها تألقت في الحفل بإطلالة جذابة أظهرت أنوثتها، حيث ارتدت فستانا قصيرا لمصممة الأزياء سميرة يوسف.

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6- نرمين ماهر
حرصت الفنانة "نرمين ماهر" على حضور الحفل، وتألقت بفستان قصير ضيق أسود اللون، ولكنه أظهرها بزيادة في الوزن.

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التحرير

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