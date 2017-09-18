«إسكان البرلمان»: تعديلات «البناء الموحد» تهدف لعدم تحميل المواطن رسوما إضافية

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قال المهندس علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة فى انتظار إحالة مجلس الوزراء مشروع قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 إليها، بعد أن تم إدخال بعض التعديلات عليه من قبل وزارة الإسكان، التى بدروها أرسلته لمجلس الوزراء لمناقشته، تمهيدا لإحالته لمجلس النواب، لكى تبدأ اللجنة فور إرساله لها مناقشة التعديلات التى أدخلت عليه لإقراره والموافقة عليه بتعديلاته الجديدة، وذلك لخروجه للنور خلال دور الانعقاد الثالث للبرلمان.

وأضاف أن اللجنة تطرقت لمشروع القانون من كل جوانبه، وألمت بثغراته من خلال العديد من جلسات الاستماع والحوارات التى أفردتها اللجنة لمشروع القانون، واستمعت خلالها إلى آراء جميع الجهات المسئولة والمعنية والخبراء المعنيين بتنفيذ قانون البناء الموحد، حتى توصلت إلى أن أهم الملامح والقضايا التى تعرض لها القانون والتى تبين للجنة من خلالها أن غالبيتها جاء في الباب الثالث الخاص بأعمال تنظيم البناء، وتهدف إلى تبسيط الإجراءات والتيسير على المواطنين.

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ولفت إلى أن اللجنة انتهت من تعديلاتها على مشروع القانون ويتبقى الآن وصول تعديلات الحكومة للجنة لمناقشتها فى ضوء تعديلات اللجنة، وذلك للتوافق على الصياغة النهائية لمشروع القانون والموافقة عليها من قبل لجنة الإسكان، وإعداد تقريرها للعرض على الجلسة العامة للبرلمان.

وأكد والى أن التعديلات التى تم إدخالها على مشروع القانون تصب جميعها فى صالح ملايين المواطنين، وسوف تسهل عليهم إجراءات التراخيص وعدم تحميلهم أية رسوم إضافية خلال ما ورد بمشروع القانون، إلى جانب وضع ضوابط أخرى لاستخراج التراخيص من خلال المكاتب الاستشارية والسلامة الإنشائية للمبانى، بالإضافة للتصدى بحزم لمخالفات البناء والحفاظ على الرقعة الزراعية.