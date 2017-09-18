إحباط ترويج 52 طن أسمدة زراعية وسولار مُدعم في الشرقية

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أحبط رجال مباحث التموين بمديرية أمن الشرقية، اليوم الاثنين، محاولة ترويج كميات كبيرة من الأسمدة الزراعية المحظور تداولها، والسولار المُدعم، قبل بيعها في السوق السوداء بدائرة مركز الحسينية.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مباحث التموين بالمديرية، يفيد بالقبض على "سامح.أ.ال" 54 عامًا، صاحب شركة أسمدة ومخصبات زراعية بجوار نادي "الصيد" بالحسينية، لحيازته وعرضه للبيع أسمدة محظور تداولها أو الاتجار فيها.

حيث تم ضبط 800 شيكارة سماد زراعي "سلفات النشادر 20.6% أزوت" محظور تداوله، بإجمالي وزن 40 طن، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 17592 جنح الحسينية لسنة 2017.

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فيما تم ضُبط المدعو "علي.م.أ.م" 47 عامًا، صاحب محطة تموين سيارات بمفارق "أبو كراسيع" بدائرة مركز الحسينية؛ لإدارته المحطة بدون تراخيص، وبحوزته 7 طن سولار مُدعم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 17593 جنح الحسينية لسنة 2017.

كما ضُبط "محمود.ع.م" 38 عامًا، صاحب محطة تموين سيارات بجوار نادي "الصيد"، لإدارته المحطة بدون تراخيص، وبحوزته 5 طن سولار مُدعم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 17591 جنح الحسينية لسنة 2017.