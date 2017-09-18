أخبار عاجلة

محامي شركة البترول المنهوبة: لجنة البنك المركزي والرقابة الإدارية تفحص الدعوى خلال أيام -
وزير الإسكان: إنهاء مشروعات المياه والصرف الصحي بالجيزة قبل الصيف المقبل -
أكاديمية البحث العلمي: دعم 5 آلاف طالب ببرنامج "مشروعي بدايتي" -
طلب إحاطة لرئيس الوزراء بشأن خسائر 872 مليون جنيه للجهاز الإداري -
وزير الأوقاف يعلن زيادة بدل خطبة الجمعة -
مصرع شاب صدمه قطار في بني سويف -
رئيس الوزراء يوجه بتوفير 300 مليون جنيه لتنفيذ 3 مستشفيات مركزية بالأقصر -
رئيس الوزراء يتفقد مشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة طيبة الجديدة -
مسيرة تحت شعار "لا للإرهاب" في الوادي الجديد -
نحو 100 قتيل ومصاب في انفجار مصنع ألعاب نارية بإندونيسيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

المحكمة العليا بالعراق تأمر بوقف استفتاء كردستان

Google+ Print

مصراوي Masrawy

المحكمة العليا بالعراق تأمر بوقف استفتاء كردستان

12:19 م الإثنين 18 سبتمبر 2017

المحكمة العليا بالعراق تأمر بوقف استفتاء كردستان

المحكمة الاتحادية العليا

القاهرة - (مصراوي):

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق أمرا، الاثنين، بوقف استفتاء استقلال إقليم كردستان.

وعقدت المحكمة الاتحادية العليا جلستها، الاثنين، بحضور الاعضاء كافة ونظرت في الطلبات المقدمة بوقف اجراءات الاستفتاء في اقليم كردستان وفي المناطق المشمولة بالاستفتاء.، بحسب "العربية".

وأعلنت المحكمة أنه بعد المداولة ولتوفر الشروط الشكلية القانونية في الطلبات، اصدرت امراً ولائياً بايقاف اجراءات الاستفتاء المنوي اجراؤه في 25 سبتمبر، بموجب الامر الرئاسي الصادر عن رئاسة اقليم كردستان، لحين حسم الدعاوى المقامة بعدم دستورية القرار المذكور.

وفي وقت سابق، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، إن الاستفتاء الذي يعتزم إقليم كردستان العراق تنظيمه يوم 25 سبتمبر بشأن الانفصال عن العراق "سيصرف الانتباه عن الحاجة لهزيمة" تنظيم داعش وإعادة بناء المناطق المستردة.

وقال المتحدث باسم المنظمة الدولية ستيفان دوجاريك في بيان "الأمين العام يحترم سيادة وسلامة ووحدة أراضي العراق ويرى ضرورة حل كل القضايا المعلقة بين الاتحادية وحكومة إقليم كردستان عبر حوار منظم وتسوية بناءة".

وتابع: "الأمين العام يدعو كل الزعماء في العراق إلى التطرق إلى هذه المسألة بصبر وبضبط نفس".

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • استفتاء كردستان العراق وسيلة ضغط على بغداد أكثر منه سعي للانفصال

    أخبار

  • يركز على إصلاح الأمم المتحدة في حضوره الأول لأعمال جمعيتها العامة

    أخبار

  • زعماء يحضرون اجتماعات الأمم المتحدة لأول مرة

    أخبار

  • مفوض أممي: التمويل الأمريكي "حيوي" لاستمرارية مفوضية شؤون اللاجئين

    أخبار

إعلان

2c70dd7352.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
«المخطئ يتحمل».. برلمانية: قرارات الحكومة الخاطئة كلفتها 872 مليون جنيه

«المخطئ يتحمل».. برلمانية: قرارات الحكومة الخاطئة كلفتها 872 مليون جنيه

الأخبار - وزير المالية : الحكومة تلقت إشادة كبيرة من المسؤولين الفرنسيين بشأن الإصلاح الإقتصادي

الأخبار - وزير المالية : الحكومة تلقت إشادة كبيرة من المسؤولين الفرنسيين بشأن الإصلاح الإقتصادي

هل تنجح الحكومة في إخراج مصر من«القائمة السوداء» لمنظمة العمل الدولية؟

هل تنجح الحكومة في إخراج مصر من«القائمة السوداء» لمنظمة العمل الدولية؟

ترامب يدعو واشنطن وحلفاءها لحل أزمة بيونج يانج

ترامب يدعو واشنطن وحلفاءها لحل أزمة بيونج يانج