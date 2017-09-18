المحكمة العليا بالعراق تأمر بوقف استفتاء كردستان

القاهرة - (مصراوي):

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق أمرا، الاثنين، بوقف استفتاء استقلال إقليم كردستان.

وعقدت المحكمة الاتحادية العليا جلستها، الاثنين، بحضور الاعضاء كافة ونظرت في الطلبات المقدمة بوقف اجراءات الاستفتاء في اقليم كردستان وفي المناطق المشمولة بالاستفتاء.، بحسب "العربية".

وأعلنت المحكمة أنه بعد المداولة ولتوفر الشروط الشكلية القانونية في الطلبات، اصدرت امراً ولائياً بايقاف اجراءات الاستفتاء المنوي اجراؤه في 25 سبتمبر، بموجب الامر الرئاسي الصادر عن رئاسة اقليم كردستان، لحين حسم الدعاوى المقامة بعدم دستورية القرار المذكور.

وفي وقت سابق، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، إن الاستفتاء الذي يعتزم إقليم كردستان العراق تنظيمه يوم 25 سبتمبر بشأن الانفصال عن العراق "سيصرف الانتباه عن الحاجة لهزيمة" تنظيم داعش وإعادة بناء المناطق المستردة.

وقال المتحدث باسم المنظمة الدولية ستيفان دوجاريك في بيان "الأمين العام يحترم سيادة وسلامة ووحدة أراضي العراق ويرى ضرورة حل كل القضايا المعلقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان عبر حوار منظم وتسوية بناءة".

وتابع: "الأمين العام يدعو كل الزعماء في العراق إلى التطرق إلى هذه المسألة بصبر وبضبط نفس".