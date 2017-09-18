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8 مليارات جنيه اجمالى صافى تدفقات المستثمرين الأجانب فى البورصة منذ التعويم

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8 مليارات جنيه اجمالى صافى تدفقات المستثمرين الأجانب فى البورصة منذ التعويم 8 مليارات جنيه اجمالى صافى تدفقات المستثمرين الأجانب فى البورصة منذ التعويم

التحرير

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قال محمد فريد رئيس البورصة المصرية، إن إجمالي صافى تدفقات المستثمرين الأجانب فى البورصة يتراوح ما بين نحو 7 الى 8 مليارات جنيه منذ قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصرى.

وأضاف فريد خلال كلمته فى مؤتمر اليورومنى اليوم، الإثنين، أن التعاملات فى البورصة ستزيد بنسبة تتراوح ما بين نحو 15 و25%، وذلك مع تطبيق الية "الشورت سيلينج".

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وأوضح رئيس البورصة أن الإصلاحات الإقتصادية فى مناخ الاستثمار أدت إلى زيادة الاستثمارات الاجنبية، لافتًا إلى أن الأولوية فى عام 2018 المقبل هى أن ننظر الى القيمة العامة للبورصة، وليس على انها منصة للبيع والشراء للمستثمرين.

وأكد فريد أن ادارة البورصة المصرية تعمل خلال الفترة الحالية على استحداث وتفعيل ادوات مالية جديدة لتنشيط السوق.

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التحرير

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