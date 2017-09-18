التعليم: الانتهاء من استعدادات بدء العام الدراسي في المدارس الفنية

كتبت- ياسمين محمد:

أعلن الدكتور أحمد الجيوشي نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، اكتمال الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد ٢٠١٧-٢٠١٨ في مدارس التعليم الفني بنوعياته وتخصصاته المختلفة، حيث تستقبل مدارس التعليم الفني قرابة 2 مليون طالب وطالبة في ٢٠٠٠ مدرسة فنية نظام ثلاث وخمس سنوات في النوعيات الأربعة صناعي وزراعي وتجاري وفندقة.

وأشار الجيوشي، خلال بيان، اليوم الاثنين، إلى أن المديريات التعليمية انتهت من إجراءات التنسيق وتوزيع وقبول الطلاب في التخصصات المختلفة، حيث تتصدر التخصصات الصناعية رغبات الطلاب وأرقام الملتحقين، تليها التخصصات التجارية ثم الزراعية فالفندقية وتختتم بالمهنية، وتم التأكيد في اجتماع موسع مع قيادات القطاع على سرعة الانتهاء من وضع خطط المتابعة للعملية التعليمية للسادة موجهي العموم المركزيين ونظرائهم في المديريات موزعة على كل مدارس مصر خلال أسابيع العام الدراسي.

وانتهت الوزارة أيضا بالتعاون مع جمعيات المستثمرين واتحاد الصناعات من قبول وتسكين طلاب التعليم المزدوج (مبارك/كول) المتوقع زيادة أعدادهم هذا العام والوصول لأرقام غير مسبوقة في تاريخ المنظومة التي بدأ تطبيقها مع الجانب الألماني قبل ربع قرن، حيث تتضمن إجراءات القبول عقد الاختبارات للمتقدمين بمشاركة الشركات والمؤسسات المعنية بتقديم فرص التدريب، وقد ساهمت عدة جهات هذا العام وعلى رأسها هيئة الرقابة الإدارية في زيادة نسب الالتحاق وفتح مجالات تعاون جديدة مع قطاعات حكومية كبري، بهدف تعزيز فرص تدريب العمالة الفنية، وإكساب طلاب التعليم الفني مهارات سوق العمل.

وأكد الجيوشي أنه خلال هذا الاسبوع تنتهي عمليات الصيانة البسيطة للمدارس الفنية، ويستمر العمل خلال العام المالي لإتمام أعمال الصيانة الشاملة وفق خطة اللامركزية واعتمادات الباب السادس للميزانية الاستثمارية.

وعلى التوازي تم التأكيد في كتاب دوري علي كل المديريات للتأكد من إجراءات السلامة والصحة المهنية في كل المدارس الفنية والورش والمعامل حفاظا علي سلامة المعلمين و الطلاب وحمايتهم من المخاطر المختلفة، والتأكيد علي القرارات التي اعتمدها المجلس الأعلي للتعليم قبل الجامعي لضبط منظومة التعليم الفني وأهمها القرار المتعلق بتطوير منظومة التعلم مدي الحياة "نظام العمال" لكي تقدم الخدمة التعليمية لمن يعملون فعلا ممن هم فوق سن ١٨ سنة وفقا لأحكام القانون والدستور، وأن ينتظم هؤلاء في حضور الدروس بنسبة لا تقل عن ٥٠٪‏ من الحصص، وليس حضور الامتحان فقط كما كان يحدث في الماضي، وتكتمل هذه المنظومة الجديدة بقبول وإتاحة الفرصة لمن حصل علي الإعدادية في السنوات الثلاث السابقة ممن يقل عمرهم عن ١٨ سنة بالالتحاق بالمدارس الثانوية المهنية منتظما وليس بنظام العمال كما كان يحدث سابقا.

وأضاف الجيوشي أنه يتم التوسع هذا العام في افتتاح المدارس والتخصصات النوعية التي يطلبها سوق العمل، حيث يفتتح تخصص اللوجستيات لخدمة الموانئ وعمليات الشحن والتفريغ وتبادل الحاويات في السويس والإسماعيلية والإسكندرية، وتخصص الطاقة الجديدة والمتجددة في كل من أسوان والبحر الأحمر لخدمة المشروعات الاستثمارية في مجال الطاقة الشمسية.

ويجري أيضا تشكيل فريق عمل لإعادة رسم خريطة التعليم الفني وربطها بالخريطة الاستثمارية للدولة لتوفير العمالة المدربة لتلك المشروعات.

وفي ذات السياق تستكمل الآن خطوات تطوير كافة المناهج والبرامج الدراسية لكافة المهن (٢٢٠ مهنة) التي تخاطبها منظومة التعليم الفني وفق الإطار العام الذي تم إعداده خلال العام الماضي ٢٠١٦-٢٠١٧ وفق رؤية مصر ٢٠٣٠ لتوفير تعليم فني يتفق مع معايير الجودة العالمية وأهداف خطط التنمية المستدامة، وتتخذ الإجراءات اللازمة أيضا لتدريب نسبة ١٠٠٪‏ من طلاب التعليم الفني في العام الدراسي ٢٠١٨-٢٠١٩ علي برامج الإرشاد والتوجيه الوظيفي، وبرامج ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتناهية في الصغر، ومشروع التخرج، والتي أقر المجلس الأعلي للتعليم قبل الجامعي تحويلها لبرامج دراسية منتظمة من العام القادم.​