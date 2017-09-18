شكاوى "الأعلى للإعلام" ترفع توصياتها للمجلس الأربعاء المقبل

كتبت - هاجر حسني:

عقدت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة جمال شوقي، اجتماعها، أمس الأحد، تم خلاله بحث عدد من الشكاوى التى تلقاها المجلس خلال الفترة الماضية.

وقررت اللجنة أن تستأنف اللجنة عملها الأربعاء المقبل، لاستكمال بحث الشكاوى المعروضة عليها ضد عدد من الفضائيات والصحف والتحقيق فيها ليتم رفعها إلى المجلس الأعلى لمناقشتها واتخاذ قرار نهائي بشأنها.

أوضح مصدر مسؤول داخل لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن آلية العمل داخل اللجنة تقوم على فحص ما تتلقاه لمعرفة ما إذا كانت شكوى بالفعل أم مجرد ملحوظة أم شكوى كيدية.

وأشار إلى أنه في حالة التثبت من توافر أركان الشكوى يتم التعامل معها من شقين، الأول قانوني، حيث يتم إحالتها للمستشار القانونى للمجلس، والشق الثاني فنى حيث تدرس اللجنة مدي المخالفة الإعلامية التي وقعت وتقدر الجزاء المناسب في صورة توصية يتم رفعها إلى المجلس للتصديق عليها في اجتماعه الأسبوعي.

وقال مقرر لجنة الشكاوى بالمجلس، صالح الصالحي، إن المجلس ينتظر الإطلاع على ميثاق الشرف المهنى الخاص بنقابة الإعلاميين، لافتًا إلى أن الميثاق يخضع في الوقت الراهن لجلسات نقاشية لصياغته بشكل نهائي.

وأضاف أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يسعى إلى ضبط المنظومة الإعلامية من خلال وقف المخالفات التي تشهدها بعض الفضائيات، مؤكدًا أن الميثاق من شأنه أن يحسن أوضاع المحتوى التليفزيوني حال الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية.​