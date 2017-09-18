وزير التعليم: نسعى لإتاحة "تابلت تعليمي" للطلاب بالتعاون مع "الاتصالات"

كتبت- ياسمين محمد:

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن أي مواطن لديه القدرة على الوصول لموقع "فيس بوك" يمكنه الوصول إلى بنك المعرفة بنفس السهولة، مؤكدا أن الصعوبة في عدم تأتي لعدم وجود الرغبة في تصفح بنك المعرفة وليس عدم توفر البنية الأساسية.

وأضاف الوزير خلال كلمته باحتفالية العودة إلى المدارس، المقامة الآن بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر بالتعاون بين بنك المعرفة المصري و شركة Discovery Education، أن الوزارة تجري الآن حوارا مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لإنشاء مصانع تنتج "تابلت" لطلاب التعليم الجامعي وقبل الجامعي، يصمم خصيصا للتعامل مع بنك المعرفة سواء من خلال القراءة أو الامتحانات، أو التواصل مع المعلمين ووزارة التربية والتعليم، مؤكدا أن المنظومة بأكملها في طريقها للتغيير.​