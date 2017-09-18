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وزير التعليم العالي من المنيا: اتبرعوا لبناء المستشفيات الجامعية.. "مش عيب"

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مصراوي Masrawy

وزير التعليم العالي من المنيا: اتبرعوا لبناء المستشفيات الجامعية.. "مش عيب"

12:19 م الإثنين 18 سبتمبر 2017

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بتكلفة 15 مليون جنيه.. وزير التعليم العالي يفتتح وحدة قسطرة القلب بالمنيا

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بتكلفة 15 مليون جنيه.. وزير التعليم العالي يفتتح وحدة قسطرة القلب

المنيا ــ ريمون الراوي:

طالب الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال زيارته لمحافظة المنيا، لتفقد وافتتاح وحدة قسطرة القلب، بدعوة المجتمع المدني ورجال الأعمال لدعم المستشفيات الجامعية والتبرع لها.

وقال عبدالغفار، إنه من الضروري الاهتمام بدعم وتطوير المستشفيات الجامعية التي تحدم قطاعات كبيرة من المواطنين، وأنه لايوجد أي عيب في البحث عن طرق مشروعة لمساعدة المرضى، ومنها التبرع.

وأضاف الوزير، أن أهم المعوقات لدى المتبرع أنه يريد أن يطمئن على وصول عائدات التبرع لمن يستحق، مطالبًا رئيس الجامعة الدكتور جمال أبو المجد بدعوة رجال الأعمال للتعرف على وحدة قسطرة القلب على أرض الواقع، ودراسة إمكانية إنشاء وحدة أخرى تخدم أهالي المحافظة.

واستمع الوزير إلى شرح تفصيلي عن جهاز وحدة القسطرة، وجهاز الدرن الذي يوجد منه ثلاثة فقط بالجمهورية بينهم واحد في مستشفى القلب والصدر الجامعي بالمنيا.

وعرض رئيس الجامعة بعض المعوقات في تنسيق العمل مع نفقة الدولة، ومنها أن الجامعة كان مخصص لها مبلغ 3 ملايين جنيه لدى نفقة الدولة، والآن أصبحت 700 ألف جنيه.

كما استمع الوزير إلى شرح مفصل عن إمكانيات وحدة القسطرة وعدد العمليات الجراحية التي تم إجراؤها منذ إنشاء الوحدة، التي وصلت إلى 1000 عملية جراحية.

وشملت زيارة وزير التعليم العالي لجامعة المنيا، افتتاح وحدة القسطرة القلبية بمستشفى القلب والصدر الجامعي بمدينة المنيا الجديدة، وتفقد وحدة الاستقبال والطوارئ بمستشفى المنيا الجامعي للتشغيل التجريبي تمهيدًا للافتتاح الرسمي شهر أكتوبر المقبل، ومستشفى الكلى والمسالك البولية بالحرم الجامعي.

كما تفقد التجهيزات النهائية لمستشفى الكبد وأمراض الجهاز الهضمي بالحرم الجامعي، وتفقد مبنى كلية التمريض بالحرم الجامعي، ثم مبنى إسكان الطالبات.

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