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استبعاد 125 منشأة تعليمية آيلة للسقوط استعدادا للعام الدراسي بالشرقية

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مصراوي Masrawy

استبعاد 125 منشأة تعليمية آيلة للسقوط استعدادا للعام الدراسي بالشرقية

12:12 م الإثنين 18 سبتمبر 2017

استبعاد 125 منشأة تعليمية آيلة للسقوط استعدادا للعام الدراسي بالشرقية

الدكتور السيد بسيوني

الشرقية – فاطمة الديب:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، الانتهاء من الاستعدادات اللازمة لاستقبال العام الدراسي الجديد؛ من خلال افتتاح عدة مدارس جديدة، بعضها على النموذج الياباني للمرة الأولى بالمحافظة.

وقال الدكتور السيد بسيوني، وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، إنه تم افتتاح 88 مدرسة جديدة بمراحل التعليم المُختلفة في إطار الاستعدادات للعام الدراسي الجديد، بالإضافة إلى 3 مدارس أخرى على النموذج الياباني، منهم مدرستين بمدينة العاشر من رمضان وواحدة بمدينة كفر صقر.

وأضاف بسيوني لـ"مصراوي"، أنه تم افتتاح مدرسة للمتفوقين بتكلفة 57 مليون جنيه، والتي من المقرر أن تستقبل أوائل الشهادة الإعدادية بدائرة نطاق المحافظة، كما تم سد العجز في المُعلمين والمُعلمات، بإصدار نشرات النقل والندب لجميع المراحل التعليمية، وانتهت عملية تسليم الكتب المدرسية لجميع المدارس؛ لتسليمها للطلاب يوم الأحد المُقبل، أول أيام العام الدراسي الجديد.

وانتهت المديرية من أعمال الصيانة اللازمة بعدد من المدارس، بتكلفة بلغت 9 ملايين و500 ألف جنيه، وفقًا للمعادلة الخاصة بالتمويت (50 جنيهًا لكل فصل، بدائرة 20 إدارة تعليمية مُختلفة).

وشدد وكيل الوزارة، على تنفيذ القرار الوزاري رقم 287 لسنة 2016، بحظر العقاب البدني والنفسي للطلاب داخل الفصول الدراسية، لافتًا إلى أنه سيتم استخدام سبورات ذكية، على أن يكون هناك تسجيل إلكتروني لغياب الطلاب بالمرحلة الثانوية.

من ناحية أخرى، أوضح مصدر مسئول بهيئة الأبنية التعليمة بالشرقية، أنه تم استبعاد 125 مدرسة بمراحل التعليم المُختلفة، ومنع ممارسة أي نشاط طلابي بها؛ لتهالك ابنيتها وخطورتها على حياة الطلاب.

وأفاد المصدر، الذي رفض عدم ذكر اسمه لـ"مصراوي" بأن المدارس المُستبعدة صادر بشأنها قرارات إزالة لعدد كبير منها، والبعض الآخر يمر بعملية إحلال وتجديد، بالإضافة إلى بعض أعمال التوسعات، وبناء على ذلك أوصت هيئة الأبنية التعليمية باستبعادها وخروجها من الخدمة خلال العام الدراسي الجديد.

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مصراوي Masrawy

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