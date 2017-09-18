دعوى لإلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب بعدم الاعتداد بانتخابات حزب العدالة

كتب- محمود الشوربجي:

أقام رمضان عبد التواب المحامي، وكيلا عن محمود عمران، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بإلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب بعدم الاعتداد بانتخابات حزب العدالة الاجتماعية، وترؤسه للحزب.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 64952 لسنة 71 قضائية، رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية بصفته، وذكرت أنه صدر قرار من لجنة شئون الأحزاب السياسية بحفظ الطلبات المقدمة من الطالب للاعتداد بالمؤتمر السنوي العام لحزب العدالة الاجتماعية وإجراء انتخابات التي أجريت خلال انعقاد المؤتمر، والتي أسفرت عن فوزه برئاسة الحزب.

وأضافت الدعوى أن قرار حفظ الطلبات مخالفا للقانون والواقع وبه إجحاف لحقوق ومصالح المدعى.