غدا الطقس مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 33

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الثلاثاء، طقس مائل للحرارة شمالا حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق متفرقة من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج على البحرين من متر إلى متر ونصف، أما الرياح السطحية على البحر المتوسط شمالية غربية، وفي البحر الأحمر شمالية شرقية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة: الصغرى العظمى

القاهرة 25 33

وسط الدلتا 25 33

الإسكندرية 25 31

بلطيم 23 31

مطروح 21 31

السلوم 20 32

سيوة 21 36

بورسعيد 24 31

دمياط 24 31

العريش 23 32

رفح 22 31

الإسماعيلية 22 34

السويس 22 34

رأس سدر 23 34

نخل 19 33

نويبع 26 35

طابا 21 34

كاترين 16 31

الطور 23 34

شرم الشيخ 27 35

الغردقة 26 36

مرسى علم 25 34

الفيوم 24 34

بني سويف 21 34

المنيا 21 35

أسيوط 21 35

سوهاج 22 36

قنا 23 37

الأقصر 23 38

أسوان 25 39

أبو سمبل 24 38

الوادي الجديد 22 38

شلاتين 25 36

أبو رماد 24 35

راس حدربة 23 34

حلايب 23 34

