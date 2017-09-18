أخبار عاجلة

أسرة "مطاردة مدينة نصر" في ضيافة أمن القاهرة لإنقاذهم شاب سوري من الاختطاف -
أسهم في نجومية «الكينج» ولحن لـ«عمرو دياب».. 8 معلومات عن «أحمد منيب» -
الدفاع المدني يحاول السيطرة على حريق منزل مجاور لمصنع بويات الإسكندرية -
القبض على عاطلين بحيازتهما كابلات ضغط عالي مسروقة بأسوان -
بالصور - محافظ بورسعيد يتفقد "بورفؤاد" ويوجه بالعناية بالمسطحات الخضراء -
وزير الأوقاف يوضح حقيقة غلق دور تحفيظ القرآن الكريم -
الكرملين: المسلحون الروس في "داعش" مجرمون ويجري القضاء عليهم -
الأخبار - موجز لأهم وأخر الأخبار مع إيناس أنور - الخميس 26 - 10 - 2017 -
مقتل وإصابة 7 بينهم نائب برلماني في انفجار بالعاصمة الأوكرانية -
القضاء التونسي يحقق مع شقيق منفذ اعتداء مرسيليا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

غدا الطقس مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 33

Google+ Print
غدا الطقس مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 33 غدا الطقس مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 33

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك


يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الثلاثاء، طقس مائل للحرارة شمالا حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.
وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق متفرقة من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.
وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج على البحرين من متر إلى متر ونصف، أما الرياح السطحية على البحر المتوسط شمالية غربية، وفي البحر الأحمر شمالية شرقية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن
المدينة: الصغرى العظمى
القاهرة 25 33
وسط الدلتا 25 33
الإسكندرية 25 31
بلطيم 23 31
مطروح 21 31
السلوم 20 32
سيوة 21 36
بورسعيد 24 31
دمياط 24 31
العريش 23 32
رفح 22 31
الإسماعيلية 22 34
السويس 22 34
رأس سدر 23 34
نخل 19 33
نويبع 26 35
طابا 21 34
كاترين 16 31
الطور 23 34
شرم الشيخ 27 35
الغردقة 26 36
مرسى علم 25 34
الفيوم 24 34
بني سويف 21 34
المنيا 21 35
أسيوط 21 35
سوهاج 22 36
قنا 23 37
الأقصر 23 38
أسوان 25 39
أبو سمبل 24 38
الوادي الجديد 22 38
شلاتين 25 36
أبو رماد 24 35
راس حدربة 23 34
حلايب 23 34
 

شاهد أيضا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع شاب صدمه قطار في بني سويف

مصرع شاب صدمه قطار في بني سويف

طالب انتحل صفة أنثى لسرقة صاحب محل بمصر الجديدة.. والشرطة تضبطه

طالب انتحل صفة أنثى لسرقة صاحب محل بمصر الجديدة.. والشرطة تضبطه

الأخبار - نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر ديسمبر المقبل

الأخبار - نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر ديسمبر المقبل

الأخبار - انضمام الفرقاطة " شباب مصر " إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية

الأخبار - انضمام الفرقاطة " شباب مصر " إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية