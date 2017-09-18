أخبار عاجلة

أسرة "مطاردة مدينة نصر" في ضيافة أمن القاهرة لإنقاذهم شاب سوري من الاختطاف -
أسهم في نجومية «الكينج» ولحن لـ«عمرو دياب».. 8 معلومات عن «أحمد منيب» -
الدفاع المدني يحاول السيطرة على حريق منزل مجاور لمصنع بويات الإسكندرية -
القبض على عاطلين بحيازتهما كابلات ضغط عالي مسروقة بأسوان -
بالصور - محافظ بورسعيد يتفقد "بورفؤاد" ويوجه بالعناية بالمسطحات الخضراء -
وزير الأوقاف يوضح حقيقة غلق دور تحفيظ القرآن الكريم -
الكرملين: المسلحون الروس في "داعش" مجرمون ويجري القضاء عليهم -
الأخبار - موجز لأهم وأخر الأخبار مع إيناس أنور - الخميس 26 - 10 - 2017 -
مقتل وإصابة 7 بينهم نائب برلماني في انفجار بالعاصمة الأوكرانية -
القضاء التونسي يحقق مع شقيق منفذ اعتداء مرسيليا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

تأجيل محاكمة "بديع" و 12 آخرين في قضية "أحداث مكتب الإرشاد" لـ 30 أكتوبر

Google+ Print

مصراوي Masrawy

تأجيل محاكمة "بديع" و 12 آخرين في قضية "أحداث مكتب الإرشاد" لـ 30 أكتوبر

12:03 م الإثنين 18 سبتمبر 2017

محاكمة بديع - أرشيفية

كتب- أحمد أبوالنجا:

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الاثنين، تأجيل إعادة محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه خيرت الشاطر، و10 آخرين في قضية أحداث "مكتب الإرشاد"، لجلسة 30 أكتوبر.

وجاء قرار التأجيل لحضور المتهم مهدي عاكف إذا سمحت حالته الصحية.

تعود الواقعة إلى يوم 30 يونيو عام 2013، حيث اندلعت اشتباكات "عنيفة" في محيط مكتب الإرشاد بحي المقطم بالقاهرة أسفرت عن سقوط نحو 12 قتيلا. ويواجه المتهمون في القضية تهم القتل والتحريض على القتل، والشروع في القتل، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة حية، والانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى ترويع الآمنين والتحريض على البلطجة والعنف، أمام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم.

ويحاكم في القضية محمد بديع، ونائباه خيرت الشاطر، ورشاد بيومي، وسعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للجماعة، ونائبه عصام العريان، ومحمد البلتاجي عضو المكتب التنفيذي للحزب، ومحمد مهدي عاكف المرشد العام السابق، وأسامة ياسين وزير الشباب السابق، وأيمن هدهد مستشار رئيس الجمهورية السابق، وأحمد شوشة، وحسام أبوبكر الصديق، ومحمود الزناتي، وعبد الرحيم محمد عبد الرحيم، ورضا فهمي، ومصطفى عبد العظيم البشلاوي، ومحمد عبد العظيم البشلاوي، وعاطف عبد الجليل السمري، وجميعهم من قيادات وأعضاء تنظيم جماعة الإخوان.

كما يحاكم محمد بديع وخيرت الشاطر وقياديون آخرون بالجماعة في عدة قضايا أخرى تتعلق بالتحريض على العنف والقتل في وقائع وأماكن متعددة والتخابر مع جهات أجنبية.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • لهذه الأسباب.. عاقبت المحكمة 9 متهمين بالإعدام شنقًا بتهمة قتل حارس

    أخبار

  • اليوم.. الحكم على 493 متهمًا في اعتصام "مسجد الفتح"

    أخبار

  • جنايات القاهرة تستمع للشهود في مقتل الصحفية ميادة أشرف

    أخبار

  • "فيديوهات جنسية" و"مفاتيح قصر القبة".. 10محطات انتهت بالمؤبد لمرسي

    أخبار

إعلان

4f21e0ce82.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
وزير الإسكان: إنهاء مشروعات المياه والصرف الصحي بالجيزة قبل الصيف المقبل

وزير الإسكان: إنهاء مشروعات المياه والصرف الصحي بالجيزة قبل الصيف المقبل

أكاديمية البحث العلمي: دعم 5 آلاف طالب ببرنامج "مشروعي بدايتي"

أكاديمية البحث العلمي: دعم 5 آلاف طالب ببرنامج "مشروعي بدايتي"

طلب إحاطة لرئيس الوزراء بشأن خسائر 872 مليون جنيه للجهاز الإداري

طلب إحاطة لرئيس الوزراء بشأن خسائر 872 مليون جنيه للجهاز الإداري

وزير الأوقاف يعلن زيادة بدل خطبة الجمعة

وزير الأوقاف يعلن زيادة بدل خطبة الجمعة