تأجيل محاكمة "بديع" و 12 آخرين في قضية "أحداث مكتب الإرشاد" لـ 30 أكتوبر

كتب- أحمد أبوالنجا:

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الاثنين، تأجيل إعادة محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه خيرت الشاطر، و10 آخرين في قضية أحداث "مكتب الإرشاد"، لجلسة 30 أكتوبر.

وجاء قرار التأجيل لحضور المتهم مهدي عاكف إذا سمحت حالته الصحية.

تعود الواقعة إلى يوم 30 يونيو عام 2013، حيث اندلعت اشتباكات "عنيفة" في محيط مكتب الإرشاد بحي المقطم بالقاهرة أسفرت عن سقوط نحو 12 قتيلا. ويواجه المتهمون في القضية تهم القتل والتحريض على القتل، والشروع في القتل، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة حية، والانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى ترويع الآمنين والتحريض على البلطجة والعنف، أمام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم.

ويحاكم في القضية محمد بديع، ونائباه خيرت الشاطر، ورشاد بيومي، وسعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للجماعة، ونائبه عصام العريان، ومحمد البلتاجي عضو المكتب التنفيذي للحزب، ومحمد مهدي عاكف المرشد العام السابق، وأسامة ياسين وزير الشباب السابق، وأيمن هدهد مستشار رئيس الجمهورية السابق، وأحمد شوشة، وحسام أبوبكر الصديق، ومحمود الزناتي، وعبد الرحيم محمد عبد الرحيم، ورضا فهمي، ومصطفى عبد العظيم البشلاوي، ومحمد عبد العظيم البشلاوي، وعاطف عبد الجليل السمري، وجميعهم من قيادات وأعضاء تنظيم جماعة الإخوان.

كما يحاكم محمد بديع وخيرت الشاطر وقياديون آخرون بالجماعة في عدة قضايا أخرى تتعلق بالتحريض على العنف والقتل في وقائع وأماكن متعددة والتخابر مع جهات أجنبية.