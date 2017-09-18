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وزير العدل: نقل 13محكمة لمجمع الأميرية الجديد أول أكتوبر

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مصراوي Masrawy

وزير العدل: نقل 13محكمة لمجمع الأميرية الجديد أول أكتوبر

11:59 ص الإثنين 18 سبتمبر 2017

وزير العدل: نقل 13محكمة لمجمع الأميرية الجديد أول أكتوبر

وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم

كتب- أحمد أبوالنجا:

أصدر وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم قرارًا بنقل مقر انعقاد جلسات 13 محكمة بالقاهرة، اعتبارا من الأول من أكتوبر 2017.

وجاء نص القرار الذي نشرته الوقائع المصرية اليوم الاثنبن، بنقل 11 محكمة إلى مجمع محاكم الأميرية الكائن بشارع عمر المختار أمام مجمع مرور الأميرية، وهي: محكمة الزيتون المختصة بنظر جلسات دوائر الزيتون والأميرية (المدني والجنائي)، ومحكمة الوايلي الجزئية المختصة بنظر جلسات دوائر الوايلي والظاهر وحدائق القبة (المدني والجنائي)، ومحكمة الشرابية الجزئية المختصة بنظر جلسات دوائر الشرابية والزاوية (المدني ـ الجنائي)

وتضمن القرار محكمة الطفل المختصة بنظر جلسات دائرة (جنح ـ جنايات الطفل)، ومحكمة أسرة الزيتون المختصة بنظر جلسات دوائر (النفس ـ المال ـ الوراثات)، ومحكمة أسرة الأميرية المختصة بنظر جلسات (النفس ـ المال ـ الوراثات)، ومحكمة أسرة الوايلي المختصة بنظر جلسات (النفس ـ المال ـ الوراثات)، ومحكمة أسرة الظاهر المختصة بنظر جلسات (النفس ـ المال ـ الوراثات)، ومحكمة أسرة الحدائق المختصة بنظر جلسات (النفس ـ المال ـ الوراثات)، ومحكمة أسرة الشرابية المختصة بنظر جلسات (النفس ـ المال ـ الوراثات)، ومحكمة أسرة الزاوية المختصة بنظر جلسات (النفس ـ المال ـ الوراثات).

كما قرر الوزير نقل محكمتي الساحل الجزئية المختصة بنظر جلسات دوائر الساحل (المدني ـ الجنائي)، ودائرة التظلمات من الرسوم القضائية المختصة إلى مجمع محاكم الجلاء بشارع الجلاء بمحافظة القاهرة

2 (2)2 (1)

 

 

 

 

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