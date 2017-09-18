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إحالة 131 معلما بإدراة كفر شكر التعليمية في القليوبية للتحقيق

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مصراوي Masrawy

إحالة 131 معلما بإدراة كفر شكر التعليمية في القليوبية للتحقيق

12:07 م الإثنين 18 سبتمبر 2017

إحالة 131 معلما بإدراة كفر شكر التعليمية في القليوبية للتحقيق

القليوبية - أسامة علاء الدين:

أعلن السيد عز العرب رئيس لجنة المتابعة بتعليم القليوبية، إن اللجنة شنت حملة مكبرة بناء علة تعليمات طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم، للتفتيش على مستوى المدارس للتأكد من الانضباط بمناسبة بدء العام الدراسي، أسفرت عن إحالة 131 معلمًا بإدراة كفر شكر للتحقيق.

وأكد عز العرب في تصريح له اليوم، أنه تم خلال الجولة إحالة 20 موظفًا من مدرستي كفر شكر الابتدائية الجديدة، و25 يناير التجريبة، بالإضافة إلى خصم يوم من المعلمين في المدرسة الأخيرة لغياب أكثر من ثلث قوة العمل، مضيفًا أنه تمت إحالة 44 موظفًا للتحقيق بمدرسة كفر شكر الإعدادية بنات، وإحالة 67 موظفًا من مدرسة بلتان الثانوية المشتركة.

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