بتكلفة 15 مليون جنيه.. وزير التعليم العالي يفتتح وحدة قسطرة القلب بالمنيا

المنيا - ريمون الراوي:

استهل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، زيارته إلى محافظة المنيا، اليوم الإثنين، في أول زيارة له للمحافظة، بافتتاح وحدة قسطرة القلب والصدر بمدينة المنيا الجديدة، المقامة بتكلفة 15 مليون جنيه مهداة من البنك الأهلي المصري، وتضم أجهزة لتشخيص أمراض الشرايين التاجية وارتفاع ضغط الشريان الرئوي، وعمل الجراحات التداخلية، ويخدم المشروع قطاعًا كبيرًا من المواطنين، خاصة غير القادرين، لأنه يخفف العبء على المواطنين من كل مستويات المحافظة.

وكذلك لافتتاح عدد من المشروعات والمنشآت الطبية التابعة للجامعة، وكان في استقباله لدى وصوله، اللواء عصام البديوي، محافظ المنيا، والدكتور جمال أبو المجد رئيس الجامعة، وتتجاوز قيمة المشروعات التي يفتتحها الوزير 408 ملايين جنيه.

وقال الدكتور جمال أبو المجد، رئيس جامعة المنيا، إن زيارة وزير التعليم العالي تشمل افتتاح مستشف الكلى والمسالك البولية بالحرم الجامعي، بتكلفة 85 مليون جنيه، والمبنى مكون من دور أرضي و5 أدوار علوية، وبه 6 غرف عمليات وغرف إقامة وغرف للمرضى ومعامل تحاليل واسعة واستقبال وعيادات خارجية بسعة 95 سريرًا، والمشروع يعمل على تقديم خدمة طبية ورعاية صحية لمعالجة المشكلات الصحية المزمنة التي يعاني منها الصعيد فيما يخص وجود المستشفيات المتخصصة.

وأضاف رئيس الجامعة، أن الدكتور خالد عبدالغفار، يتفقد خلال الزيارة وحدة الاستقبال والطوارئ بمستشفى المنيا الجامعي، المقامة بتكلفة 35 مليون جنيه، ومستشفى الكبد وأمراض الجهاز الهضمي الذي تكلف 240 مليون جنيه، إضافة إلى مبنى كلية التمريض بتكلفة 20 مليون جنيه، ومدرجات كلية طب الأسنان بتكلفة 13 مليون جنيه عبارة عن 4 مدرجات تسع 550 طالبًا.

كما يتفقد الوزير مدرجات كلية طب الأسنان ومدرسة التمريض التابعة للجامعة، ويختتم الوزير زيارته برئاسة مجلس جامعة المنيا وعقد مؤتمر صحفي لشرح أبعاد العملية التعليمة بعد بدء العام الدراسي الجديد.